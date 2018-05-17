К «Ночи музеев» соцсеть «Одноклассники» научила нейросеть распознавать лица на полотнах

Накануне акции «Ночь музеев» социальная сеть «Одноклассники» совместно с Минкультом и порталом «Культура.РФ» запустила проект, в основу которого легла технология распознавания лиц нейросетью. Умная сеть сможет отмечать лица героев известных портретов русских художников на фотографиях, загружаемых пользователями из музеев.

Для акции, которая пройдет в ночь с 19 по 20 мая, российские музеи создали в ОК аккаунты для героев известных полотен. Среди них — «Девочка с персиками» Серова (Государственная Третьяковская галерея, Москва), «Портрет Лермонтова» работы Григория Яковлева (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург), «Портрет Ольги Сергеевны Александровой-Гейнс» Репина (Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань), «Анфиса» кисти Сурикова (Красноярский государственный художественный музей имени В. И. Сурикова) и другие.