К «Ночи музеев» соцсеть «Одноклассники» научила нейросеть распознавать лица на полотнах
Накануне акции «Ночь музеев» социальная сеть «Одноклассники» совместно с Минкультом и порталом «Культура.РФ» запустила проект, в основу которого легла технология распознавания лиц нейросетью. Умная сеть сможет отмечать лица героев известных портретов русских художников на фотографиях, загружаемых пользователями из музеев.
Для акции, которая пройдет в ночь с 19 по 20 мая, российские музеи создали в ОК аккаунты для героев известных полотен. Среди них — «Девочка с персиками» Серова (Государственная Третьяковская галерея, Москва), «Портрет Лермонтова» работы Григория Яковлева (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург), «Портрет Ольги Сергеевны Александровой-Гейнс» Репина (Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань), «Анфиса» кисти Сурикова (Красноярский государственный художественный музей имени В. И. Сурикова) и другие.
Таким образом, посетители музеев смогут публиковать в «Одноклассниках» селфи с картинами, сопровождая их тегом #шедеврыиззапасников, и благодаря нейросети на снимках мгновенно появятся подписи с названиями автором и самих полотен. Все авторы селфи с портретами, участвующими в акции, получат подписку на сервисы ОК и персонализированные тематические подборки с материалами от портала «Культура.РФ».
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