У СБПЧ вышел новый альбом «Мы не спали, мы снились» с песнями на все случаи жизни

Саунд-продюсер альбома, музыкант группы Simple Symmetry Саша Липский помог сделать очередную перезагрузку, а новая участница коллектива Женя Борзых добавила легкости.

«Альбом — слепок тех событий, которые прошли за год в нашей жизни. Он звучит именно так, как мы его прожили. Для нас это была органичная, трудоемкая, но в то же время радостная работа над записью», — рассказал нам фронтмен коллектива и номинант премии «ТОП 50. самые знаменитые люди Петербурга» Кирилл Иванов. В записи альбома также участвовали музыканты «НААДЯ» и Томас Мраз, с которым Иванов познакомился на концерте в Уфе.

Фото: Алексей Никишин