У СБПЧ вышел новый альбом «Мы не спали, мы снились» с песнями на все случаи жизни
Группа «Самое Большое Простое Число» выпустила новый альбом «Мы не спали, мы снились».
«Альбом — билет в настоящее приключение: от поп-хитов до погружения в психоделическое техно. Под эти песни можно прыгать на батуте, завтракать, смотреть на закат, скакать на лошади и просто валяться в кровати выходные напролет. У каждого приключение будет своё», — рассказали нам музыканты.
Пластинку уже можно послушать «Вконтакте».
Саунд-продюсер альбома, музыкант группы Simple Symmetry Саша Липский помог сделать очередную перезагрузку, а новая участница коллектива Женя Борзых добавила легкости.
«Альбом — слепок тех событий, которые прошли за год в нашей жизни. Он звучит именно так, как мы его прожили. Для нас это была органичная, трудоемкая, но в то же время радостная работа над записью», — рассказал нам фронтмен коллектива и номинант премии «ТОП 50. самые знаменитые люди Петербурга» Кирилл Иванов. В записи альбома также участвовали музыканты «НААДЯ» и Томас Мраз, с которым Иванов познакомился на концерте в Уфе.
Фото: Алексей Никишин
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