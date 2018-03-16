Премьера «Собака.ru»: гимн ушедшей любви «У нас есть все» группы СБПЧ
Премьера на сайте «Собака.ru»: группа СБПЧ выпустила новую песню «У нас есть все» с альбома «Мы не спали, мы снились», который выйдет 29 марта.
Фронтмен коллектива и номинант премии «ТОП 50. самые знаменитые люди Петербурга» Кирилл Иванов рассказал нашему сайту, что композиция является гимном ушедшей любви и «ожиданием чего-то веселого, что ждет нас впереди».
Саунд-продюсер альбома, музыкант группы Simple Symmetry Саша Липский помог сделать очередную перезагрузку, а новая участница коллектива Женя Борзых добавила легкости.
«Альбом — слепок тех событий, которые прошли за год в нашей жизни. Он звучит именно так, как мы его прожили. Для нас это была органичная, трудоемкая, но в то же время радостная работа над записью», — рассказал нам Кирилл Иванов. В создании пластинки также участвовали музыканты «НААДЯ» и Томас Мраз, с которым Иванов познакомился на концерте в Уфе.
Фотограф: Алексей Никишин
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