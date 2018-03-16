Премьера на сайте «Собака.ru»: группа СБПЧ выпустила новую песню «У нас есть все» с альбома «Мы не спали, мы снились», который выйдет 29 марта.

Фронтмен коллектива и номинант премии «ТОП 50. самые знаменитые люди Петербурга» Кирилл Иванов рассказал нашему сайту, что композиция является гимном ушедшей любви и «ожиданием чего-то веселого, что ждет нас впереди».