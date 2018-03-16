Рэпер Замай выпустил клип, в котором крадет книги Бродского из «Подписных изданий»

Рэп-исполнитель Замай выпустил новый клип на трек «Имя».

По сюжету главный герой грабит книжный магазин «Подписные издания» и крадет произведения Максимилиана Робеспьера и Иосифа Бродского.

В конце февраля появилось граффити с изображением рэпера из объединения «Антихайп», в котором также состоит рэпер Гнойный. Рисунок появился в районе Некрасовского сада. Граффити похоже на те, что делают художники из объединения HoodGraf, которые уже несколько лет рисуют на улицах Петербурга портреты известных людей.