Как Рудольф Фукс издавал «музыку на костях»: подпольные пластинки на рентгеновских снимках

Вас знают как популяризатора рок-н-ролла, но вы еще и ребенок блокады: когда началась война, вам было четыре года.

Да, летом 1941-го кому-то в Смольном пришла идея выслать из города всех детей до четырнадцати лет. Этот факт до сих пор замалчивают, я спрашивал историков, они говорят: «Ничего подобного не было, вам приснилось». Но я-то пережил эту историю сам. Меня с сестрой и братом привезли на Валдай, поселили на территории пионерлагеря. А когда прошел слух, что немцы наступают, моя мать и тетка наняли телегу и забрали нас обратно в Ленинград. Это было накануне 8 сентября, когда сомкнулось кольцо блокады. Дети, которые остались за городом, погибли. В Ленинграде я прожил до весны 1942-го, когда с фронта приехал отец и вывез нас в Вологду. Тут не обошлось без чуда. Он служил на санитарном поезде. Когда налетали немецкие самолеты, была инструкция тормозить и выносить раненых. Наши бегали с носилками, немцы сверху их расстреливали, и так раз за разом. Мой отец решил положить этому конец и однажды заставил машиниста не останавливаться — я думаю, под угрозой пистолета. Они проскочили, все остались живы. Начальник его вызывает: «Израиль, не знаю, что с тобой делать: отдать под трибунал за нарушение инструкции или к ордену представить». Отец говорит: «Пусти меня в Ленинград». Так он нас и забрал. А в 1945 году мы вернулись на Ропшинскую улицу, где я жил до отъезда в США в 1979 году.

Как вы стали фанатом музыки?

Я из музыкальной семьи. Папа профессиональный балалаечник, мама прекрасно пела. У нас дома было пианино, которое чудом уцелело в блокаду. Старший брат играл на скрипке и аккордеоне. Я тоже занимался скрипкой, потом гитарой. Ловил на приемнике «Радио Люксембург», слушал буги-вуги, танцевал линду — так у нас называли линди-хоп. Если ты линдачил на студенческом вечере, тебя запросто могли из института отчислить. В 1954-м я услышал очень странное, но донельзя заводное буги-вуги — это был Rock Around the Clock Билла Хейли, самый первый рок-н-ролл. Начал собирать любую информацию об этой новой музыке и стал кем-то вроде лидера подпольной организации. Мы нашли адрес американского фан-клуба Элвиса Пресли, я написал ему письмо и попросил знакомого моряка дальнего плавания опустить его в почтовый ящик за границей. И вот мне приходит ответ, а в нем фотография Элвиса: «Моему другу Рудольфу. Спасибо, что вы меня знаете». Я обалдел, и все вокруг тоже. У меня есть еще один его подарок — именные часы. (Показывает.)