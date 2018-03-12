Как понять Оксимирона — объясняют в петербургской синагоге

Если вы придете в нашу библиотеку, мы дадим вам Тору с комментариями мудрецов на русском языке. И вы сможете припасть не только к источнику основных мировых религий, но и к творчеству рэпера Oxxxymiron. Если вы цените то, что он делает, и хотите глубже понимать, то начинайте с еврейских традиций.

Почему вообще о рэпе говорят в синагоге

Я историк, куратор библиотеки синагоги, и мне могут возразить: «Что вы, евреи, лезете к нам в рэп?» Но современное искусство – это пространство, где стены и барьеры давно поломаны. Все формальности, такие как религия, национальность, пол, гендер, возраст — весьма условны, одно перетекает в другое, все свободно и открыто. Рэп сегодня — это часть национальной культуры и истории. Границ нет, мембраны очень тонкие, мы все можем обмениваться опытом и мировоззрением.

Оксимирон интереснее Pharaoh

Впервые я услышал имена Оксимирон, Фараон и АТЛ в интервью Сергея Шнурова Юрию Дудю. АТЛ меня не зацепил, Pharaoh рассказывал о том, что он что-то делал с девушкой своего друга пять минут назад – это очень мрачно. У Виктора Цоя, например, тоже много депрессии, но видно, что ему в этом некомфортно, и он хочет выйти, а этому рэперу и так нормально. Потом я добрался и до Оксимирона. У него было меньше резкости, категоричности, и я узнал о его еврейском происхождении, что утроило мой интерес.