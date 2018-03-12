Как понять Оксимирона — объясняют в петербургской синагоге
На минувших выходных в петербургской синагоге историк еврейской общины Виктор Амчиславский рассказал о творческом пути Оксимирона, феномене рэп-культуры и том, какую роль во всем этом играет Тора.
Если вы придете в нашу библиотеку, мы дадим вам Тору с комментариями мудрецов на русском языке. И вы сможете припасть не только к источнику основных мировых религий, но и к творчеству рэпера Oxxxymiron. Если вы цените то, что он делает, и хотите глубже понимать, то начинайте с еврейских традиций.
Почему вообще о рэпе говорят в синагоге
Я историк, куратор библиотеки синагоги, и мне могут возразить: «Что вы, евреи, лезете к нам в рэп?» Но современное искусство – это пространство, где стены и барьеры давно поломаны. Все формальности, такие как религия, национальность, пол, гендер, возраст — весьма условны, одно перетекает в другое, все свободно и открыто. Рэп сегодня — это часть национальной культуры и истории. Границ нет, мембраны очень тонкие, мы все можем обмениваться опытом и мировоззрением.
Оксимирон интереснее Pharaoh
Впервые я услышал имена Оксимирон, Фараон и АТЛ в интервью Сергея Шнурова Юрию Дудю. АТЛ меня не зацепил, Pharaoh рассказывал о том, что он что-то делал с девушкой своего друга пять минут назад – это очень мрачно. У Виктора Цоя, например, тоже много депрессии, но видно, что ему в этом некомфортно, и он хочет выйти, а этому рэперу и так нормально. Потом я добрался и до Оксимирона. У него было меньше резкости, категоричности, и я узнал о его еврейском происхождении, что утроило мой интерес.
Почему Оксимирон не согласился на интервью у Дудя
По его высказываниям видно, насколько это начитанный, подготовленный и анализирующий человек. Трагикомичность ситуации Дудя заключается в том, что весь его проект создавался, чтобы взять интервью у Оксимирона. Конечно, он хотел с ним поговорить, потому что он модный, интересный, с деньгами. Но Юра, когда пытался с ним договориться, сказал, что у Федорова скоро будут большие туры, и шоу поможет ему собрать залы. Это задело Мирона как человека, который тонко чувствует медийное пространство. Он знает, что произойдет завтра, что будет модно через год или два. Он всегда вовремя исчезал на несколько лет, делал паузы и появлялся, когда это было нужно. И все это на 100% работало на его имидж, образ и популярность.
Чем Оксимирон похож на Бродского и Шагала
У Мирона есть черта, которая присуща многим евреям творческих профессий последних 150-200 лет –– это ощущение своего пути. Марку Шагалу мама говорила, что ему никогда не стать художником, и чтобы он лучше был приказчиком, как папа, или торговцем, но у него было свое видение. То же самое и с Бродским – он чувствовал, что его ведет звезда. И у Федорова то же самое. Когда ему в начале 2000-х предлагали принять участие в телешоу, он понимал, что это умирающий формат, и отказался. Мы же к этому пришли только в 2017-м, когда об этом заговорили даже такие звезды экрана, как Ваня Ургант.
Наши рокеры безнадежно устарели, потому что все еще ориентируются на утратившие влияние способы трансляции творчества. Это душит их, не дает быть живыми и актуальными. Рэперы давно забили на это и продвигаются в андеграунде. Я в прошлом году почувствовал, что YouTube – это сила.
Как Оксимирону помогла хупца
В XIX веке знания, информация становятся главной ценностью. Но чем занимались евреи предыдущие три тысячи лет? Передавали информацию! И поэтому оказалось так, что весь их потенциал, информационный и культурный, раскрылся в это столетие. Не говорите об этом Мирону, ему не понравится: я считаю, что сейчас мы наблюдаем повторение той самой модели. Евреи не обязаны быть рэп-певцами, гениальными физиками, создать Google, продюсировать Dr. Dre. Они должны соблюдать заповеди, учить Тору, постигать себя и этот мир. Саморазвитие, о котором вам говорят психологи — это старая еврейская фишка, которой уже 2300 лет: все время делать, не останавливаться, чувствовать, когда нужно говорить, а когда лучше молчать. На мой взгляд, все эти национальные черты отражаются в Мироне.
Здесь мы также видим повторение другого старого сценария: еврей прорывается в чуждую ему культуру и проявляет в ней свой талант. Потому что традиция говорит, что, когда евреи вышли из Египта и подошли к горе Синай, они получили хуцпу — так называется дерзость, наглость. На самом деле это особенная энергия, которую всевышний дал евреем, чтобы они соблюдали заповеди. Она стала направляться вместо религии и на светские вещи, и они становились лауреатами Нобелевской премии, Бродскими и Троцкими. Считает так Мирон или нет, но его хуцпа проявляется в том, как он пишет тексты, работает с дикцией и подачей.
Баттл с Гнойным
Баттл с Крипом — это состязание двоечника и отличника. Баттл с ST — перфекциониста с романтиком. А вот встреча с Гнойным — это столкновение провинциальной и европейской России. Слава – удивительный персонаж. Его выступление содержит в себе лозунг страны, который нам сейчас отовсюду навязывают, и часть людей его придерживается: я не хочу брать ответственность за свою жизнь, судьбу, пусть кто-то ее возьмет вместо меня, я не желаю известности. Это идет вот от чего: сколько, вы думаете, стоит жизнь в России? Моя, Славы, Мирона, ваша – ровно ноль. И эта позиция есть в Гнойном: я гордо буду никем, а не буду прикладывать какие-то усилия. Он понимает, что для своей страны ничего не значит.
Но у него есть и противоречие — он ведь знает, что он человек. А это собеседник бога, его партнер по исправлению мира. И поэтому у него такая жалобная интонация, обиженность, что мы великие, а нас недооценивают. Это есть у всех россиян, но в Славе особенно проявляется. Почему он, такой андеграундный, пошел на телевидение, и весь антихайп превратился в хайп-гламур? Из-за этого противоречия: вроде бы ноль, приехал из глубинки, никому не нужен, а тут вдруг зовут в другой мир, и кажется, что заметили другую часть его личности. А Мирон уже давно ощутил, что он человек, и относится к себе с уважением. Но в то же время он испытывает несогласие с этим миром. И «Горгород» о как раз о том, что окружающую действительность нужно исправлять.
Записала Валерия Чучман
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