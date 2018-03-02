Премьера: сингл «Мама» с нового альбома Manizha «ЯIAM»
Певица Manizha выпустит второй сольный альбом «ЯIAM», который состоит из двух частей. Первая, на русском, выйдет 23 марта, а вторую часть пластинки на английском выпустят летом. Сингл «Мама» с альбома уже доступен для прослушивания в iTunes.
Альбом посвящен экзистенциальным вопросам и непрерывному «поиску себя». В нем сочетаются душевная лирика и синтез электронного звучания этнических ритмов, близких певице.
«Если послушать песни с первой части альбома и обратить внимание на все повторяющиеся слова, можно расшифровать предложение, которое я хотела спрятать в альбоме. Первая часть кажется чуть более "холодной": мы использовали электронные инструменты: синтезаторы, драм-машины, там мало живого звука, но мы имитировали звучание "живых" инструментов электронными. Вторая часть – более «ламповая» история вдохновляющей меня англоязычной музыки, которой мне так не хватает в современной российской музыкальной индустрии», - подчеркивает Манижа.
Манижа рассказывает о тревоге перед будущим, неопределенностью в отношениях с окружающим миром и людьми, которым призывает доверять, несмотря ни на что. Помимо самой певицы в работе над альбомом приняли участие продюсеры и звукорежиссеры: Кирилл Глезин, Матвей Аверин, Роман Уразов, Артемий Гунбин, а также Уоррен Сокол (United Mastering).
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