Премьера: альбом RSAC «Голые факты»

Феликс Бондарев: Первые пробы звука я начал еще весной (но все песни, что были, в итоге забраковал). Потом случился важный жизненный переломный момент, и после затмения в конце августа появилась основная форма. Весь альбом записан в Москве, не считая некоторых партий, которые сделали в Петербурге. Для меня неожиданностью стало, что пластинка получилась с таким количеством фитов – так много людей были задействованы. Это Женя Мильковский («Нервы»), Леонид Затагин и Стас Астахов («Tesla Boy»), Евгений Алехин («Макулатура»), Евгений Пьянков, Шура Кузнецова, Андрей Зеберти («Свидание»), Антон Бендер («ПТВП», «ЛСП»), «Пасош», Анна Зосимова («На лицо»), Кирилл Лермонтов («найтивыход»), Элла Пономарева, Максим Тесли («Щенки»), Тося Чайкина – все они внесли свой звуковой-текстовой вклад. С оформлением альбома помогали Валерия Богданова, Андрей Сытов и Матвей Болобонов. Первым, к кому обратился, был Андрей Зеберти. Помню, как поймал его в Петербурге за два часа до переезда на юг России, заехал с оборудованием и быстро, при грузчиках, все записали. С Шурой Кузнецовой я работал над ее альбомом и «Заткнись и держи меня за руку» вошла как в ее пластинку, так и мою. Дистанционно записались только с «найтивыход» и Ella. Кирилл из «найтивыход» отреагировал минут за 20: прислал текст, точно отражающий настроение, а через два дня уже студийную а капелла. С Женей Мильковским «Ты не очень» мы сделали у него дома. Проснувшись однажды с дикого похмелья, я начал накидывать мелодию на гитаре со странным режимом каподастера на балконе, он что-то напевал, потом, оказывается, он записал это на диктофон. Мы начали расшифровывать, и часов за 9 сделали песню. Голодные и … (обсценная форма «уставшие» – Прим.ред.) мы чуть не расплакались. Загуглите Ella на YouTube – я был удивлен, когда увидел кто это и что. А так – просто девочка написала в Instagram, что хочет фит. Я отреагировал молниеносно. Остальные фиты были сделаны вместе, с нуля, записывалась друг за другом каждая строчка. Надеюсь, в итоге все довольны. Название «Голые факты» – это культурная отсылка к дебютному альбому Сиксто Родригеса Cold Fact (1970). Ну и название, как никогда, отражает идею, концепцию звучания и энергии. Когда альбом был уже практически готов, я хотел выпустить под своим именем, но пообщавшись со многими людьми понял, что не хочу терять эту историю, эту продолжительную дорогу и решил сделать это все под именем RSAC. Получился ли «Голые факты» более лиричным? Я встретил девушку, которая изменила мне весь мир. За что безгранично благодарен буду ей всегда. У меня открылись глаза на то, как я хочу жить, где и с кем. И когда все кругом орут, нужно быть чуть тише. И наоборот. У альбома не было никаких референсов – его вообще не должно было быть. Я настолько глубоко ушел в другие проекты за последний год, что на себя вообще забил и не оставил времени. Прошлый релиз «Танцы третьего мира» фактически был сделан без меня, я даже не прикасался к текстам, а мой голос вообще был на втором месте, уступив приглашенным людям. Но жизнь выдает сюрпризы. И только после того, как все получилось, я понял что «Голые факты» очень похожи по настроению на то, что делает Деймон Албарн в Gorillaz».