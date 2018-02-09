Знакомьтесь, Иван Логос – идеолог m_division и техно-фестиваля Gamma
Идеолог промокомьюнити m_division уже пять лет устраивает рейвы на заводах, а организованный им летний фестиваль электронной музыки, искусства и городской культуры Gamma за два года стал претендентом на статус главного техно-события страны. 10 февраля в «Квартариате» в Петергофе пройдет масштабная вечеринка в честь 9-летия m_division.
Фестиваль Gamma, прошедший в июле на Заводе имени Степана Разина, откровенно впечатлил: вы задействовали 6 этажей памятника промышленной архитектуры, 85 музыкантов и 67 художников со всего мира, показали выставку медиаинсталляций, стрит-арта и ресайкл-арта. Сколько человек пришло оценить ваши старания?
За двое суток мы насчитали 7460 человек. Из них москвичей оказалось около полутора тысяч, со всей России набралось две тысячи приезжих. Особенно порадовали 140 иностранных гостей, для которых мы специально делали англоязычную версию сайта.
При этом вход на эстонский фестиваль Into the Valley в этом году оценивался в 150 евро, а у нас с не менее мощным звездным составом артистов — всего в 30, а за месяц до фестиваля — в 15 евро.
Да, у нас — петербургских фестивалей — самые низкие в Европе цены на билеты. В России очень плохо развит внутренний фестивальный туризм как таковой, и к нам еще не очень охотно едут из-за границы. В Петербург больше путешествуют люди в возрасте, чтобы посмотреть на архитектуру и сходить в музеи, а молодые европейцы понимают, что поездка к нам будет стоить им столько же, сколько три трипа на рейвы где-то внутри ЕС. В книге Тобиаса Раппа «За- быться в звуке. Берлин, техно и easyJet» рассказывается, как произошел берлинский бум и почему в самый известный в мире техно-клуб Berghain каждые выходные выстраивается многочасовая очередь, 50% которой — это туристы. Когда британская авиакомпания-лоукостер открыла низкобюджетные рейсы по Европе, находящийся в ее центре Берлин выиграл от этого больше всего и стал клубной столицей. Конечно, этого бы не произошло без особого духа города, местных музыкантов и ежедневных крутых событий. Нам пока до такого прорыва далеко, мы еще не зарекомендовали себя в мире, а ведь локальная сцена активно развивается: наши музыканты выпускаются на западных лейблах и гастролируют за рубежом, промоутеры собирают качественные многотысячные мероприятия. Европейские издания стали обращать внимание на нас — про фестиваль Gamma вышло два десятка публикаций на западных ресурсах, включая маститые британские Mixmag и DJ Mag.
К слову, во время проведения любимого фестиваля петербуржцев Flow в Хельсинки не найти дешевого жилья.
Надеюсь, когда-нибудь и у нас в городском правительстве наконец осознают, что фестивальный туризм — это выгодно, что он привлечет в Петербург еще больше иностранцев, которые потратят здесь свои деньги. А пока в день проведения Gamma можно было снять не самый плохой хостел рядом с площадкой за 500 рублей. Где еще такое бывает? И при всем при этом мы, организаторы, не можем позволить себе поднять плату за вход на фестиваль хотя бы до 3 тысяч рублей, чтобы добиться окупаемости. Поэтому прошлая Gamma вышла в серьезный минус для нас, и весь год мы отрабатывали его другими нашими техно-вечеринками — «Нобель», Beta, Mystery — в различных индустриальных локациях.
Конкуренции в нише больших техно-событий в стране нет: петербургский Present Perfect делает упор на более понятные жанры, Alfa Future People с попсовой электроникой проводится в поле под Нижним Новгородом, а фестиваль Outline на московской Arma 17 прикрыли власти. Почему же вы не можете поднять цены?
Во-первых, я не люблю, когда на нас вешают ярлык «техно-фестиваль» — для Gamma характерно огромное многообразие музыкальных жанров. А во-вторых, мы ориентируемся на своевременные реалии — у людей реально нет денег. Если они и покупают билет, то хотя бы бутылочку воды проносят с собой, экономя на баре. Так, клубы на Конюшенной площади с радостью сделали бы стабильно платный вход, но они понимают, что в нынешних обстоятель- ствах аудитория его просто не потянет. Наши спонсорские пакеты зачастую ниже, чем в Москве, в пять-десять раз. Для всех крупных брендов Петербург считается регионом, поэтому они отдают нам бюджеты по остаточному принципу. При этом для нас, промоутеров, все стоит столько же, как и для столичных коллег: артисты, их авиаперелеты, оборудование, подготовка площадки, персонал, маркетинг.
Звучит не слишком жизнеутверждающе. Тогда зачем ты вообще занимаешься промоутерством электронной музыки?
Да, это альтруизм, но и образ жизни, желание донести до аудитории эту культуру. А еще Gamma — шоу-кейс того, что мы можем. Помимо организации рейвов, мы занимаемся проектами маркетингового агентства m_division — за счет него и живем. После ивентов нам проще общаться с клиентами, показывая световую инсталляцию с завода «Нобель», например. Давая понять, что мы можем сделать подобную — только не в заброшенном цехе, а там, где им нужно. А еще мы верим в светлое будущее, что в стране наладится экономика, курс евро упадет, а люди станут больше понимать, что электронная музыка — это в первую очередь огромный пласт мировой культуры. Раньше у нас она ассоциировалась либо с грязью первых рейвов 1990-х, либо с гламуром 2000-х. И только сейчас все активнее появляются «пра- вильные» вечеринки и фестивали с андеграундным звучанием, для которых в первую очередь имеет значение музыкальное и концептуальное наполнение, а не пара раскрученных имен. Музыка стала доступнее, а у публики начал развиваться хороший вкус и появилось понимание, что за качество нужно платить.
Текст: Наталья Наговицына
Фото: Валентин Блох
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