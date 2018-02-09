Знакомьтесь, Иван Логос – идеолог m_division и техно-фестиваля Gamma

К слову, во время проведения любимого фестиваля петербуржцев Flow в Хельсинки не найти дешевого жилья.

Надеюсь, когда-нибудь и у нас в городском правительстве наконец осознают, что фестивальный туризм — это выгодно, что он привлечет в Петербург еще больше иностранцев, которые потратят здесь свои деньги. А пока в день проведения Gamma можно было снять не самый плохой хостел рядом с площадкой за 500 рублей. Где еще такое бывает? И при всем при этом мы, организаторы, не можем позволить себе поднять плату за вход на фестиваль хотя бы до 3 тысяч рублей, чтобы добиться окупаемости. Поэтому прошлая Gamma вышла в серьезный минус для нас, и весь год мы отрабатывали его другими нашими техно-вечеринками — «Нобель», Beta, Mystery — в различных индустриальных локациях.

Конкуренции в нише больших техно-событий в стране нет: петербургский Present Perfect делает упор на более понятные жанры, Alfa Future People с попсовой электроникой проводится в поле под Нижним Новгородом, а фестиваль Outline на московской Arma 17 прикрыли власти. Почему же вы не можете поднять цены?

Во-первых, я не люблю, когда на нас вешают ярлык «техно-фестиваль» — для Gamma характерно огромное многообразие музыкальных жанров. А во-вторых, мы ориентируемся на своевременные реалии — у людей реально нет денег. Если они и покупают билет, то хотя бы бутылочку воды проносят с собой, экономя на баре. Так, клубы на Конюшенной площади с радостью сделали бы стабильно платный вход, но они понимают, что в нынешних обстоятель- ствах аудитория его просто не потянет. Наши спонсорские пакеты зачастую ниже, чем в Москве, в пять-десять раз. Для всех крупных брендов Петербург считается регионом, поэтому они отдают нам бюджеты по остаточному принципу. При этом для нас, промоутеров, все стоит столько же, как и для столичных коллег: артисты, их авиаперелеты, оборудование, подготовка площадки, персонал, маркетинг.

Звучит не слишком жизнеутверждающе. Тогда зачем ты вообще занимаешься промоутерством электронной музыки?

Да, это альтруизм, но и образ жизни, желание донести до аудитории эту культуру. А еще Gamma — шоу-кейс того, что мы можем. Помимо организации рейвов, мы занимаемся проектами маркетингового агентства m_division — за счет него и живем. После ивентов нам проще общаться с клиентами, показывая световую инсталляцию с завода «Нобель», например. Давая понять, что мы можем сделать подобную — только не в заброшенном цехе, а там, где им нужно. А еще мы верим в светлое будущее, что в стране наладится экономика, курс евро упадет, а люди станут больше понимать, что электронная музыка — это в первую очередь огромный пласт мировой культуры. Раньше у нас она ассоциировалась либо с грязью первых рейвов 1990-х, либо с гламуром 2000-х. И только сейчас все активнее появляются «пра- вильные» вечеринки и фестивали с андеграундным звучанием, для которых в первую очередь имеет значение музыкальное и концептуальное наполнение, а не пара раскрученных имен. Музыка стала доступнее, а у публики начал развиваться хороший вкус и появилось понимание, что за качество нужно платить.