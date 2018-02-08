Один из основателей «КОМНАТА105»

«Всем небезразличным к нашему городу посвящается. Городу, который умеет вдохновлять как ничто иное на этом свете. Городу, где можно достать рукой до густых облаков. Городу, где сквозь дожди и туман каждый миг вокруг нас происходят чудеса. Нам же остается только быть внимательными, замечать и слушать их. Городу, где «можно проснуться, но не до конца»