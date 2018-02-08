Премьера: «КОМНАТА105» — сингл «Город»
Петербургская инди-рок группа «КОМНАТА105», мини-альбом которой мы презентовали на нашем сайте, выпустила новый сингл «Город», посвященный Петербургу. Об этом коллектив рассказал «Собака.ru».
Гамлет Мовсисян
Один из основателей «КОМНАТА105»
«Всем небезразличным к нашему городу посвящается. Городу, который умеет вдохновлять как ничто иное на этом свете. Городу, где можно достать рукой до густых облаков. Городу, где сквозь дожди и туман каждый миг вокруг нас происходят чудеса. Нам же остается только быть внимательными, замечать и слушать их. Городу, где «можно проснуться, но не до конца»
Песня «Город» является первым синглом из нового EP группы, который выйдет уже этой весной. Запись альбома проходила в Петербурге на студиях D Gray и Galernaya 20. Инженеры звукозаписи — Николай Бритвин, Владимир Ляшенко. Сведение — Николай Бритвин. Мастеринг - Warren Sokol (United Recording, LA). Продакшн — «КОМНАТА105».
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