Почему гусли?

Впервые я услышала этот инструмент в шесть лет – в мою школу во Пскове пришел преподаватель и сыграл нам. Родители тогда спросили: «Уверена?», но я твердо решила: «Хочу!». Я пошла сначала в детскую музыкальную школу, после нее в колледж, а потом – в петербургскую консерваторию.

Заниматься мне всегда нравилось, но по-настоящему увлеклась игрой в 2012 году, когда мастер Александр Теплов сделал мои уникальные 30-струнные гусли – таких в мире больше нет. Я присмотрелась ко всем видам, которые существовали: традиционным, академическим, и поняла, что мне нужно что-то совсем другое, чтобы выразить себя. У моего инструмента очень широкий диапазон, на нем можно играть и пальцами, и медиатором, а также комбинировать разные приемы игры.

Кажется, на гуслях сейчас почти никто не играет.

Грубо говоря, профессиональных гусляров в Пскове всего человек десять, в Петербурге – 20, в Москве – 25. Чтобы их услышать, нужно хорошенько призадуматься и умудриться попасть на концерт. Естественно, всем кажется, что культура забыта, все закончилось, но это не так. Если углубиться, можно понять, что она развивается, меняется, проводятся конкурсы, фестивали. И задача – рассказывать об этом людям. На мой взгляд, нужно подавать так: «Вы еще не слышали? Да вы что?! Это же наша тема, послушайте скорее». А сейчас это выглядит как: «Боже! Наш русский инструмент, который все загнобили». При этом у русского человека всегда есть тяга к «славному прошлому», национальной гордости. Так что гуслярам просто нужно выходить в свет. Этим я и стараюсь заниматься.