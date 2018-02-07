Как певица Гречка в 17 лет стала главной инди-сенсацией года

Студентка петербургского колледжа ЖКХ Анастасия Иванова буквально проснулась знаменитой после выхода в декабре 2017 года дебютного альбома «Звезды только ночью». А песни об алкоголе, неразделенной любви и трудностях взросления разошлись на цитаты: в текстах Гречки узнали себя и подростки, и далекие от пубертата люди.

Тебе всего семнадцать, а ты уже записала свой первый альбом. Когда ты начала заниматься музыкой?

В двенадцать лет я посмотрела фильм Camp Rock, решила стать рок-звездой, и родители купили мне гитару. Еще через пару лет я начала играть на улице в родном Кингисеппе — тогда пела веселые песни Валентина Стрыкало. Первый год, правда, было отстойно, на меня обращали внимание бабки, которые говорили, что я шлюха, позорю поколение и вообще никто. Кто-то пинал, даже плевались. Но на второй год стало получше, люди привыкли, да и у меня голос изменился. А прошлым летом я уже играла каждый день с самого утра и ощущала от этого огромный кайф. Я поняла, что могу отдавать людям свою энергию, а они возвращают мне свою взамен. До меня в Кингисеппе на улице никто не играл, поэтому меня и чморили. А к моему одиннадцатому классу нас таких появилось много, и город стал очень музыкальным. Я бы не хотела заявлять, что это исключительно благодаря мне, но явно остальным ребятам было попроще выходить, после того как они уже видели меня. Мне говорили, что я принесла к нам в райцентр петербургскую атмосферу.

Родные спокойно относились к тому, что ты поешь на улице?

Бабушка с дедушкой только ругали, а вот мама — наоборот. Я практически жила за свой счет, могла спокойно купить себе то, что хотела, и не брать у нее денег. Мне было стыдно просить у нее даже сто рублей на какую-нибудь фигню. Ей говорили: «Чего это твоя дочь как оборванка стоит?» — а она отвечала: «Вообще-то она деньги зарабатывает, в отличие от твоего ребенка». Она и сейчас слушает мои песни, ей и ее подружкам очень нравится «Мама, прости» — они смеются, для них это жизненно. И она знает, что на самом деле никаких проблем с алкоголем и наркотиками у меня нет.

 

А как ты начала писать свою собственную музыку?

Это было в конце десятого класса. Со мной тусовались девочки и постоянно приставали ко мне с историями про своих парней, спрашивали советов. Однажды мне это надоело, и я написала для них песню, которая разошлась по Кингисеппу. Если прежде я была стеснительная, меня никто не знал, то теперь стали узнавать на улицах, писать в соцсетях, просить еще песен. И тогда я создала группу. Дальше — больше: в декабре мы выпустили целый альбом «Звезды только ночью». Я записала эти песни еще в апреле на обычный диктофон. Мы добавили в них барабаны и бас и сделали все в домашних условиях на три микрофона, сами свели и быстро опубликовали. Я, на самом деле, представляла, что он будет звучать совсем иначе: думала, что получится поп, а вышел постпанк, это, конечно, тоже круто, но я была в шоке. Мне нравится Майли Сайрус, я вообще люблю поп-музыку, за рубежом она сейчас очень качественная. Но нам до такого уровня еще далеко.

И ты хочешь эту ситуацию исправить?

Может быть. Но не раньше, чем года через три.

Вообще, я не думала, что все это зайдет,  делала песни для друзей

Ожидала, что альбом получит такой фидбэк?

Нет, это невероятно. Мне на днях написала девочка, которой посоветовала послушать мои песни ее 70-летняя учительница по литературе.

С трудом можно представить себе 70-летнюю учительницу, которая рекомендует девочке песню «Скоростной марафон».

Но я же не пою о том, что употребляю, наоборот, я выстебываю наркотики! В тот момент, когда я эту песню писала, у меня накипело, потому что рядом было много людей, которые торчали. И я видела, как они менялись. Терять друзей из-за наркотиков — это очень жестко. И хотя песни вышли веселыми, тогда во мне клокотала злость. А вот песню «Всю грусть» я сочинила после того, как посмотрела мультик «Турбо» про улитку, которая попала в бензин, стала скоростной и победила всех на гонках. Я тогда плакала, потому что была рада за улитку, исполнившую свою мечту. Вообще, я не думала, что все это зайдет, делала песни для собственных друзей, чтобы показать свои чувства.

А если бы знала, что альбом послушают так много людей, писала бы по-другому?

Я знаю, что второй альбом выйдет на публику, и уверена, что он будет другим. Я хочу показать себя, свои переживания, любовь к миру. Потому что сейчас многие, наверное, думают, что я шизанутая. Но я нормальный человек, у меня совершенно другие мысли, не глупые. Мы поэкспериментируем со звуком, добавим электроники.

Чем ты занимаешься кроме музыки?

Учусь в петербургском колледже на мастера ЖКХ. Пошла туда, потому что не знала, чем заняться, и хотела успокоить маму, да и саму себя. Сантехником я, конечно, не стану — просто решила десять месяцев провести к колледже, чтобы на следующий год поступить в вуз, уже не по этой специальности. Музыкального образования у меня нет, да я и не верю в то, что для занятий творчеством оно необходимо. Я могу учиться пению сама и одновременно получать другую профессию. Потому что сейчас ты популярен, а через несколько лет — нет, и что тогда делать? Сегодня, благодаря успеху моих песен, я поняла, что мир не закрыт и в нем возможно все что угодно. Вообще не стоило так сильно переживать о своем будущем.

На Гречку обратил внимание создатель клуба «Ионотека» Александр Ионов — он послушал ее домашние записи, опубликованные во «ВКонтакте», стал продюсером артистки и сыграл на басу в ее дебютном альбоме «Звезды только ночью». Кавер Гречки на песню «Отпетых мошенников» «Люби меня, люби» попал в ротацию на петербургском Love Radio. Ближайший сольный концерт певицы состоится в клубе Vinylla Sky 10 февраля, а 11 февраля она сыграет в Aurora Concert Hall на разогреве у «Пошлой Молли».

Текст: Ксения Морозова

Фото: Саша Чайка

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Автор: andrey
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Дата события:
Люди: Анастасия Иванова
Материал из номера: Февраль 2018
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