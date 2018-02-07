Как певица Гречка в 17 лет стала главной инди-сенсацией года

Тебе всего семнадцать, а ты уже записала свой первый альбом. Когда ты начала заниматься музыкой?

В двенадцать лет я посмотрела фильм Camp Rock, решила стать рок-звездой, и родители купили мне гитару. Еще через пару лет я начала играть на улице в родном Кингисеппе — тогда пела веселые песни Валентина Стрыкало. Первый год, правда, было отстойно, на меня обращали внимание бабки, которые говорили, что я шлюха, позорю поколение и вообще никто. Кто-то пинал, даже плевались. Но на второй год стало получше, люди привыкли, да и у меня голос изменился. А прошлым летом я уже играла каждый день с самого утра и ощущала от этого огромный кайф. Я поняла, что могу отдавать людям свою энергию, а они возвращают мне свою взамен. До меня в Кингисеппе на улице никто не играл, поэтому меня и чморили. А к моему одиннадцатому классу нас таких появилось много, и город стал очень музыкальным. Я бы не хотела заявлять, что это исключительно благодаря мне, но явно остальным ребятам было попроще выходить, после того как они уже видели меня. Мне говорили, что я принесла к нам в райцентр петербургскую атмосферу.

Родные спокойно относились к тому, что ты поешь на улице?

Бабушка с дедушкой только ругали, а вот мама — наоборот. Я практически жила за свой счет, могла спокойно купить себе то, что хотела, и не брать у нее денег. Мне было стыдно просить у нее даже сто рублей на какую-нибудь фигню. Ей говорили: «Чего это твоя дочь как оборванка стоит?» — а она отвечала: «Вообще-то она деньги зарабатывает, в отличие от твоего ребенка». Она и сейчас слушает мои песни, ей и ее подружкам очень нравится «Мама, прости» — они смеются, для них это жизненно. И она знает, что на самом деле никаких проблем с алкоголем и наркотиками у меня нет.