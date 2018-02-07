Как певица Гречка в 17 лет стала главной инди-сенсацией года
Студентка петербургского колледжа ЖКХ Анастасия Иванова буквально проснулась знаменитой после выхода в декабре 2017 года дебютного альбома «Звезды только ночью». А песни об алкоголе, неразделенной любви и трудностях взросления разошлись на цитаты: в текстах Гречки узнали себя и подростки, и далекие от пубертата люди.
Тебе всего семнадцать, а ты уже записала свой первый альбом. Когда ты начала заниматься музыкой?
В двенадцать лет я посмотрела фильм Camp Rock, решила стать рок-звездой, и родители купили мне гитару. Еще через пару лет я начала играть на улице в родном Кингисеппе — тогда пела веселые песни Валентина Стрыкало. Первый год, правда, было отстойно, на меня обращали внимание бабки, которые говорили, что я шлюха, позорю поколение и вообще никто. Кто-то пинал, даже плевались. Но на второй год стало получше, люди привыкли, да и у меня голос изменился. А прошлым летом я уже играла каждый день с самого утра и ощущала от этого огромный кайф. Я поняла, что могу отдавать людям свою энергию, а они возвращают мне свою взамен. До меня в Кингисеппе на улице никто не играл, поэтому меня и чморили. А к моему одиннадцатому классу нас таких появилось много, и город стал очень музыкальным. Я бы не хотела заявлять, что это исключительно благодаря мне, но явно остальным ребятам было попроще выходить, после того как они уже видели меня. Мне говорили, что я принесла к нам в райцентр петербургскую атмосферу.
Родные спокойно относились к тому, что ты поешь на улице?
Бабушка с дедушкой только ругали, а вот мама — наоборот. Я практически жила за свой счет, могла спокойно купить себе то, что хотела, и не брать у нее денег. Мне было стыдно просить у нее даже сто рублей на какую-нибудь фигню. Ей говорили: «Чего это твоя дочь как оборванка стоит?» — а она отвечала: «Вообще-то она деньги зарабатывает, в отличие от твоего ребенка». Она и сейчас слушает мои песни, ей и ее подружкам очень нравится «Мама, прости» — они смеются, для них это жизненно. И она знает, что на самом деле никаких проблем с алкоголем и наркотиками у меня нет.
А как ты начала писать свою собственную музыку?
Это было в конце десятого класса. Со мной тусовались девочки и постоянно приставали ко мне с историями про своих парней, спрашивали советов. Однажды мне это надоело, и я написала для них песню, которая разошлась по Кингисеппу. Если прежде я была стеснительная, меня никто не знал, то теперь стали узнавать на улицах, писать в соцсетях, просить еще песен. И тогда я создала группу. Дальше — больше: в декабре мы выпустили целый альбом «Звезды только ночью». Я записала эти песни еще в апреле на обычный диктофон. Мы добавили в них барабаны и бас и сделали все в домашних условиях на три микрофона, сами свели и быстро опубликовали. Я, на самом деле, представляла, что он будет звучать совсем иначе: думала, что получится поп, а вышел постпанк, это, конечно, тоже круто, но я была в шоке. Мне нравится Майли Сайрус, я вообще люблю поп-музыку, за рубежом она сейчас очень качественная. Но нам до такого уровня еще далеко.
И ты хочешь эту ситуацию исправить?
Может быть. Но не раньше, чем года через три.
Ожидала, что альбом получит такой фидбэк?
Нет, это невероятно. Мне на днях написала девочка, которой посоветовала послушать мои песни ее 70-летняя учительница по литературе.
С трудом можно представить себе 70-летнюю учительницу, которая рекомендует девочке песню «Скоростной марафон».
Но я же не пою о том, что употребляю, наоборот, я выстебываю наркотики! В тот момент, когда я эту песню писала, у меня накипело, потому что рядом было много людей, которые торчали. И я видела, как они менялись. Терять друзей из-за наркотиков — это очень жестко. И хотя песни вышли веселыми, тогда во мне клокотала злость. А вот песню «Всю грусть» я сочинила после того, как посмотрела мультик «Турбо» про улитку, которая попала в бензин, стала скоростной и победила всех на гонках. Я тогда плакала, потому что была рада за улитку, исполнившую свою мечту. Вообще, я не думала, что все это зайдет, делала песни для собственных друзей, чтобы показать свои чувства.
А если бы знала, что альбом послушают так много людей, писала бы по-другому?
Я знаю, что второй альбом выйдет на публику, и уверена, что он будет другим. Я хочу показать себя, свои переживания, любовь к миру. Потому что сейчас многие, наверное, думают, что я шизанутая. Но я нормальный человек, у меня совершенно другие мысли, не глупые. Мы поэкспериментируем со звуком, добавим электроники.
Чем ты занимаешься кроме музыки?
Учусь в петербургском колледже на мастера ЖКХ. Пошла туда, потому что не знала, чем заняться, и хотела успокоить маму, да и саму себя. Сантехником я, конечно, не стану — просто решила десять месяцев провести к колледже, чтобы на следующий год поступить в вуз, уже не по этой специальности. Музыкального образования у меня нет, да я и не верю в то, что для занятий творчеством оно необходимо. Я могу учиться пению сама и одновременно получать другую профессию. Потому что сейчас ты популярен, а через несколько лет — нет, и что тогда делать? Сегодня, благодаря успеху моих песен, я поняла, что мир не закрыт и в нем возможно все что угодно. Вообще не стоило так сильно переживать о своем будущем.
Текст: Ксения Морозова
Фото: Саша Чайка
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