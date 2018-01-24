Борис Гребенщиков: «Мне нравилось забираться в самые далекие и неожиданные места Петербурга»

Когда я пишу свои работы, то не ставлю целью нарисовать что-то конкретное, а иду за тем, куда меня ведут кисть и краски. Любое сходство — непреднамеренно. Поэтому у меня много фото с Петербургом, а картин очень мало — помню только одну.

Чтобы успеть прочитать все, что хочу, книги приобретаю в сети. К тому же так редко бываю дома, что собирание томов потеряло смысл. Недавно понял, что вся моя существующая коллекция пропадет за ненадобностью. То же самое и с пластинками — теперь я покупаю музыку на iTunes, но зато каждый день.