Борис Гребенщиков: «Мне нравилось забираться в самые далекие и неожиданные места Петербурга»
Лидер «Аквариума» начинает юбилейный год (БГ — 65!) как художник — с персональной экспозиции из сновидческих пейзажей «Азбука Лунного Света», которая в пятницу, 26 января, откроется в Эрарте. Нам музыкант рассказал о Ленинграде своего детства.
Моя первая квартира в Ленинграде находилась в начале улицы Восстания, а гулял я в детстве в Итальянском садике на Литейном проспекте, напротив улицы Жуковского. Хорошо помню, как учился там ходить. Потом мы переехали, и, чтобы добраться до 239-й школы, где я учился (в начале 1960-х лицей стал специализироваться на математике и физике, а до 1975 года располагался на набережной Мойки, 108 — Прим.ред.), я ехал на автобусе номер 50 через весь город. Путь занимал около часа, и можно было стоя читать — на это всегда не хватало времени. С занятий, кстати, мы с одноклассниками не сбегали — уж больно интересно было в школе.
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«Аквариум» Борис Борисович основал на следующий год после окончания школы
В юности мне нравилось забираться в самые далекие и неожиданные места Петербурга, исследовать город, хотя хороший вид открывается и в центре, например, с Марсова поля. Свои любимые маршруты раскрывать не буду, а самыми некрасивыми районами мне кажутся все новостройки. Понятно почему: туда не вложено заботы и любви.
В Петербурге находится один из лучших, на мой взгляд, баров в мире — Imbibe на улице Жуковского. Из кафе нравится «Буфет» на Пушкинской, из ресторанов — «Шаляпин» на Тверской. Я бываю в городе так редко, что сказать, где сейчас лучший кофе, не могу. По мне, он так и остался в «Сайгоне».
Когда я пишу свои работы, то не ставлю целью нарисовать что-то конкретное, а иду за тем, куда меня ведут кисть и краски. Любое сходство — непреднамеренно. Поэтому у меня много фото с Петербургом, а картин очень мало — помню только одну.
Чтобы успеть прочитать все, что хочу, книги приобретаю в сети. К тому же так редко бываю дома, что собирание томов потеряло смысл. Недавно понял, что вся моя существующая коллекция пропадет за ненадобностью. То же самое и с пластинками — теперь я покупаю музыку на iTunes, но зато каждый день.
Выставка «Азбука Лунного Света» с 26 января по 19 февраля в Эрарте.
Фото: Саша Самсонова, архивы пресс-служб
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