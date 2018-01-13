Искусствовед, филолог и композитор — о культурном феномене «Ленинграда»

Филолог, преподаватель СПбГУ, научный руководитель портала gramma.ru

Феномен популярности песен группы «Ленинград» не в последнюю очередь связан с тем, что всякий их слушатель ощущает: «О, это ж только наш человек мог так сказануть!» Всякий — то есть, условно говоря, и профессор-филолог, и гопник из Купчина. «Расскажи, как жить не по лжи» — в этой строчке из песни Шнурова кто-то враз считает цитату из Солженицына, а кто-то — нет, но поймет ее на другом уровне, и ему она не покажется излишне высоколобой. А ведь «мой человек», как отмечал еще Чернышевский, — это тот, кто говорит на «моем языке». Сергею Шнурову как раз и удалось нащупать тот язык, который большинство из наших современников, говорящих по-русски, осознают как свой. Притом что сам он человек редкостно широкого речевого диапазона. Вот у певцов, например, средний диапазон голоса — в две октавы, феноменальный — в пять. Речевой диапазон Шнурова я бы оценила в условные четыре. Достаточно прочесть несколько его интервью, чтобы увидеть, насколько для него органичны выражения типа «игра с контекстами», «нарратив» и другие. И эта вполне книжная лексика легко мешается с матерной и сленговой. Мне интересно и то, как сам Шнуров рассуждает о языке. Он не раз говорил, что раскол в современном обществе очевиден и что демаркационная линия проходит именно по разлому языка. Есть язык публичный и язык уличный — и они трагически не совпадают. Эту стилистическую какофонию лидер «Ленинграда» уловил блестяще.