Леди Гага собирается исполнить гимн ЧМ по футболу — 2018

Американская певица Леди Гага намерена исполнить гимн чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом со ссылкой на ее продюсера Надира Хаята сообщило издание Daily Star.

По словам Хаята, официальная заявка в оргкомитет уже подана, но неясно, когда будет принято решение. «Я не могу сказать, как называется песня, это слишком сложно», — прокомментировал продюсер.

Под руководством Надира Хаята уже создавались гимны для футбольных чемпионатов мира 2006 года в Германии и 2014 года в Бразилии. Впрочем, ранее пресса распространяла сведения, что автором гимна может стать колумбийский певец Малума.



ЧМ-2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в России. Один из городов, которые примут матчи, — Петербург.

Источник: «Фонтанка.ru»