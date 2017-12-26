10 песен Владимира Шаинского, без которых невозможно представить наше детство

26 декабря на 93-м году жизни умер композитор Владимир Шаинский. Именно он придумал музыку, под которую гуляет Чебурашка, ищет маму Мамонтенок и сидит в траве Кузнечик. Мы вспомнили 10 главных написанных им композиций, известных каждому, кто провел детство в России.