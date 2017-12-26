10 песен Владимира Шаинского, без которых невозможно представить наше детство

26 декабря на 93-м году жизни умер композитор Владимир Шаинский. Именно он придумал музыку, под которую гуляет Чебурашка, ищет маму Мамонтенок и сидит в траве Кузнечик. Мы вспомнили 10 главных написанных им композиций, известных каждому, кто провел детство в России.

 

«Голубой вагон»

 

«Песенка Мамонтенка»

 

«Облака, белогривые лошадки»

 

«Чунга-Чанга»

 

«Антошка, пойдем копать картошку»

 

«Что тебе снится, крейсер «Аврора»?»

 

«В траве сидел кузнечик»

 

«Вместе весело шагать»

 

«Пропала собака»

 

«Белые кораблики»

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