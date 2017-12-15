Эминем выпустил новый альбом после четырех лет молчания

Американский рэпер Эминем выпустил девятый студийный альбом Revival после четырехлетнего молчания. В него вошли 19 треков, включая совместные композиции с Эдом Шираном, Бейонсе, Алишой Кис, X Ambassadors, Скайлар Грей и другими исполнителями. Напомним, первым синглом новой пластинки стала песня «Walk on Water», записанная вместе с Бейонсе.