Темирканов и хор Большого театра исполнят в Петербурге «Реквием» Верди в память о Хворостовском

19 декабря в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии исполнят «Реквием» Джузеппе Верди. Концерт посвятят оперному певцу Дмитрию Хворостовскому.

Около 200 музыкантов из разных стран, в числе которых солисты Большого театра Динара Алиева и Дмитрий Белосельский, солистка Михайловского театра Олеся Петрова и итальянский тенор Франческо Мели, выйдут на сцену вместе с хором Большого театра России и академическим симфоническим оркестром филармонии под руководством Юрия Темирканова.

Концерт пройдет в рамках Международного фестиваля «Площадь Искусств». Билеты можно купить на сайте филармонии.

Напомним, оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне 22 ноября. В 2015 году он объявил, что ему диагностировали опухоль мозга и прервал концертную деятельность. Хворостовский проходил лечение в клинике «Роял Марсден» в Лондоне. В конце этого же года он снова начал выступать.