Шнуров: «Если говорить о новых песнях Шевчука, то лучше помолчать»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров подверг анализу самые знаменитые песни Юрия Шевчука – музыкант таким образом прокомментировал выход интервью Шевчука Дудю. Пост, выложенный 7 декабря в Instagram, уже набрал почти 25 тысяч лайков.

«В шоу «Угадай Мелодию», где по первым нотам узнают песню, услышав шевчуковскую «Осень» люди знающие, безошибочно приняли бы её за "Голуби летят над нашей зоной", – так один музыкант играет на нервах другого. – Эта блатная песня была широко известна в узких кругах. Если бы Ю.Ю. [Шевчук] выступал с постмодернистской позиции, мы могли бы увидеть в этом издевательскую цитату, но нет, не увидим, ведь Рок это Он», – пишет Шнуров.