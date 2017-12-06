В Петербург с концертом приедет Ник Кейв

27 июля на сцене клуба А2 выступит король альтернативного рока» Ник Кейв. Вместе со своими музыкантами он привезет последний альбом Skeleton Tree («Высохшее дерево»), который критики считают одним из самых мрачных в его карьере. Пластинка была записана в период жизни, когда музыкант трагически потерял сына – он сорвался со скалы, недалеко от Брайтона в Великобритании, где сейчас живет Кейв.

«Многие люди считают, что то, как я создаю свои песни — это злая насмешка над творческим процессом, — говорил музыкант о своих песнях. — Я не верю во вдохновение. Я верю в то, что творчество — это работа. Гениальные вещи — это, прежде всего, усидчивость. А вдохновение — это странное переоцененное явление, которое, как мне кажется, существует лишь для того, чтобы списывать на его отсутствие то, что на самом деле является отсутствием таланта и работоспособности. Ты должен быть безжалостен к тому, что написал. Иначе у тебя не будет никакого права относиться к своему творчеству хорошо».