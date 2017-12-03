Умер вокалист The Tokens, исполнивший тему из «Короля льва»

Митч Марго, вокалист группы The Tokens, скончался в возрасте 71 года, сообщает Los Angeles Times. Это произошло в собственном доме музыканта в Калифорнии. О произошедшем сообщили родственники Марго.

Группа The Tokens прославилась в начале 60-х годов, выпустив песню The Lion Sleeps Tonight, которая позже прозвучала в анимационном фильме Disney «Король лев».