Умер вокалист The Tokens, исполнивший тему из «Короля льва»
Митч Марго, вокалист группы The Tokens, скончался в возрасте 71 года, сообщает Los Angeles Times. Это произошло в собственном доме музыканта в Калифорнии. О произошедшем сообщили родственники Марго.
Группа The Tokens прославилась в начале 60-х годов, выпустив песню The Lion Sleeps Tonight, которая позже прозвучала в анимационном фильме Disney «Король лев».
В 2004 году музыканты были приняты в Зал славы вокальных групп. Всего в дискографии The Tokens насчитывается 17 альбомов, последний из которых – Undiscovered – появился в 1999 году.
Напомним, студия Disney сейчас переснимает оскароносный мультфильм про львенка Симбу. Его режиссером стал Джон Фавро, уже известный зрителям по франшизе «Железный человек». В картине уже задействованы Бейонсе и Сет Роген.
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