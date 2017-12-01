Эд Ширан выпустил совместный с Бейонсе сингл «Perfect»

Британский исполнитель Эд Ширан вместе с Бейонсе выпустил новую версию сингла «Perfect» из последнего альбома «÷». 

Альбом Ширана под названием «÷» вышел весной 2017 года, однако слушатели в основной своей массе восприняли пластинку негативно. Также последняя работа Ширана не понравилась и членам Американской академии звукозаписи, которые не включили британца ни в одну из ключевых номинаций («Альбом года», «Песня года», «Запись года»).


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