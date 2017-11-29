Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра стали номинантами премии «Грэмми»

Дирижер Валерий Гергиев с оркестром и хором Мариинского театра стали номинантами премии «Грэмми» в категории «лучший оперный альбом». Помимо них в списке значатся солисты Владимир Феляуэр, Аида Гарифуллина, Кира Логинова и Илья Петров, записавшие «Сказку о золотом петушке» Римского-Корсакова.

На премию посмертно выдвинули оперного певца Дмитрия Хворостовского, умершего 22 ноября. Его номинировали в категории «Лучший классический сольный вокальный альбом» за запись поэмы «Отчалившая Русь» Георгия Свиридова.

Российский пианист Даниил Трифонов также поборется за статуэтку премии в категории «Лучшее классическое инструментальное соло».

Церемония «Грэмми» пройдет 28 января в Нью-Йорке.