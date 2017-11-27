Гид Юрия Темирканова по фестивалю «Площадь Искусств»

В декабре международный зимний фестиваль «Площадь Искусств» вновь соберет в Петербурге музыкантов, которых я люблю и ценю. Каждый раз он становится для меня большим и радостным событием, усиливает то ощущение праздника, в котором, думаю, многие из нас проводят этот первый месяц зимы. Сейчас я понимаю, что 18 лет назад, когда мы только начинали, мы и подумать не могли, что у проекта окажется такая долгая и счастливая судьба. Приятно осознавать, что колоссальные силы не были потрачены нами впустую и фестиваль стал традицией. Сегодня «Площадь Искусств» – неотъемлемая часть петербургского культурного ландшафта и событие, привлекающее в город туристов.

В этом году ключевые события фестиваля посвящены юбилейным датам выдающихся композиторов. 14 декабря на открытии прозвучит музыка нашего великого соотечественника Игоря Стравинского: в этом году весь мир отмечает 135 лет со дня его рождения. На закрытии мы будем чествовать Родиона Щедрина. 85 лет ему исполнится буквально за несколько дней до даты концерта. Обе программы исполнит Заслуженный коллектив России, дирижировать буду я и Николай Алексеев. Еще один концерт «к дате» будет посвящен 70-летию крупнейшего американского композитора Джона Адамса, его сочинение прозвучит в исполнении Академического симфонического оркестра под управлением молодого дирижера Максима Емельянычева. Не так давно он получил престижный приз ECHO KLASSIK. Думаю, нашей публике будет интересна встреча с ним, тем более что в филармонии ему раньше выступать не приходилось.