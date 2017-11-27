Гид Юрия Темирканова по фестивалю «Площадь Искусств»
Знаменитый дирижер, художественный руководитель Филармонии Юрий Темирканов написал по нашей просьбе колонку об основанном им фестивале «Площадь Искусств» – почему музыкальный смотр нельзя пропускать.
В декабре международный зимний фестиваль «Площадь Искусств» вновь соберет в Петербурге музыкантов, которых я люблю и ценю. Каждый раз он становится для меня большим и радостным событием, усиливает то ощущение праздника, в котором, думаю, многие из нас проводят этот первый месяц зимы. Сейчас я понимаю, что 18 лет назад, когда мы только начинали, мы и подумать не могли, что у проекта окажется такая долгая и счастливая судьба. Приятно осознавать, что колоссальные силы не были потрачены нами впустую и фестиваль стал традицией. Сегодня «Площадь Искусств» – неотъемлемая часть петербургского культурного ландшафта и событие, привлекающее в город туристов.
В этом году ключевые события фестиваля посвящены юбилейным датам выдающихся композиторов. 14 декабря на открытии прозвучит музыка нашего великого соотечественника Игоря Стравинского: в этом году весь мир отмечает 135 лет со дня его рождения. На закрытии мы будем чествовать Родиона Щедрина. 85 лет ему исполнится буквально за несколько дней до даты концерта. Обе программы исполнит Заслуженный коллектив России, дирижировать буду я и Николай Алексеев. Еще один концерт «к дате» будет посвящен 70-летию крупнейшего американского композитора Джона Адамса, его сочинение прозвучит в исполнении Академического симфонического оркестра под управлением молодого дирижера Максима Емельянычева. Не так давно он получил престижный приз ECHO KLASSIK. Думаю, нашей публике будет интересна встреча с ним, тем более что в филармонии ему раньше выступать не приходилось.
Важным и ответственным для меня станет исполнение Реквиема Верди – великого сочинения, в котором композитор говорит с богом. С Заслуженным коллективом России и хором Большого театра в этот вечер выступит квартет замечательных солистов, в числе которых звезда мировой оперы итальянский тенор Франческо Мели, а также яркие российские вокалисты: сопрано Динара Алиева, меццо-сопрано Олеся Петрова и бас Дмитрий Белосельский.
В двух амплуа на «Площади Искусств» выступят любимый многими пианист Евгений Кисин, блестящий трубач Сергей Накаряков, упомянутый уже мною Франческо Мели. Уверен, ярким событием станет концерт одного из крупнейших скрипачей нашего времени Пинхаса Цукермана, который он даст вместе со своим трио. Также не могу не упомянуть специальную детскую программу и хореографический проект на сцене Большого зала с участием Фаруха Рузиматова.
Мы рады, что соседи филармонии по Площади Искусств поддерживают традицию фестиваля и присоединяются к программе этого замечательного музыкального праздника. В нынешнем году фестивальную публику наряду с нашими залами будет ждать Михайловский театр с премьерой комической оперы Россини «Севильский цирюльник», Спас на крови с программой Концертного хора Санкт-Петербурга, Театр музыкальной комедии с мюзиклом «Голливудская дива» и Русский музей, который представит две выставки: в Корпусе Бенуа и Строгановском дворце.
Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств» с 14 по 24 декабря
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.