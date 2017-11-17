Премьера: альбом Шуры Кузнецовой «1000 птиц»

Шура Кузнецова Альбом «1000 птиц» является итогом очень большого и счастливого периода в моей жизни. В нем все чувства, которые я, может быть, никогда больше не испытаю, но хочу сохранить их на память. Когда я сочинила все песни, то искала человека, который поможет их аранжировать и записать. Как-то раз у меня в гостях оказался Феликс Бондарев. Я тогда совсем не знала, какую музыку он делает, но Саша Паника поставила мне песни Феликса, и я поняла, что только он может мне помочь написать все легко в музыкальном плане. Я позвонила ему и попросила помощи, а Феликс на удивление сразу согласился. Он даже отложил даже ради меня поездку. Мы сделали первую песню «Летнее платье» и договорились, что будем писать весь альбом. Его условием было запереться в квартире и не выходить, пока все демо не будут готовы. Так и случилось. Мы заехали на квартиру-студию и все записали, конечно же, это могло произойти только в Питере и под дождь. Пожалуй, это была самая продуктивная и творческая неделя за всю мою жизнь. Когда мы записали весь альбом и сели слушать, я поняла, что у нас все получилось. В записи нам помогал очень сильно со всем своим опытом и душой гитарист Антон Бендер, который между концертами приезжал к нам и сразу же все играл так, как надо. Как будто мы долго репетировали. Большую роль в создании альбома сыграла поэт Марина Кацуба, которая постоянно присылала свои стихи, чтобы у меня рождались песни. Она приезжала сама ко мне в Москву, постоянно звонила и переживала, чтобы я писала, писала, писала. Одна песня ей очень понравилась, но не было стихов на второй куплет, она сказала, дайте мне 7 минут и ушла на кухню. Потом вышла и говорит: «Не уложилась, успела только за 9». Так родилась песня «100 часов» и мои любимые строчки «Завтра не наступит, а вот ночь легко». Этот альбом не состоялся бы без моего верного друга и директора Марии Брит, которая любую нашу затею сразу же организовывала, отслушивала музыку, переживала и сейчас вместе с Сашей Сахаровой его продвигает. В процессе приняли участие пианист Женя Пьянков, барабанщик Александр Бочкарев, а в песне «Летнее платье» – Дмитрий Мидборн и Гриша Добрынин. И бесконечное количество моих друзей, которые поддерживали, советовали, радовались и постоянно верили. Больше всех, конечно, Саша Паника. Она стремится не только всем рассказать обо мне, но и всегда знакомит с людьми, которые потом становятся самыми близкими. Этот альбом для меня символ того, как надо ценить каждый день счастья, потому что у каждой песенки есть конец».