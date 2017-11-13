Знакомьтесь, группа «АИГЕЛ» – они сделали тюремную лирику модной

Илья Барамия: Меня зацепили не тексты Айгель, а то, как она может их исполнять: эмоционально, экспрессивно, красиво. До первого концерта мы вообще не встречались – даже по телефону не разговаривали. Увиделись на выступлении в Москве, который назвали «открытой репетицией». Большинство песен, что тогда исполнялись, в альбом не вошли. Они распадались на стихи и музыкальное сопровождение, а рэп – взаимодействие текста, голоса и ритма. Если отсутствует один из элементов – это как учиться кататься на велосипеде без колес. Раньше не было взгляда на тюремную лирику с той точки зрения, которую показывает Айгель. Современная образованная девушка, никак не сопричастная с этой темой, попадает в такую ситуацию – и честно и талантливо ее описывает. Все это сплетено теперь с современной музыкальной формой, которая понятна нынешним тинейджерам. Они танцуют под песню «Татарин» на дискотеке, не задумываясь куда уходят корни. И слава богу».