Знакомьтесь, группа «АИГЕЛ» – они сделали тюремную лирику модной
Дуэт «АИГЕЛ» из поэтессы Айгель Гайсиной и электронщика Ильи Барамии отобрал тюремную лирику у адептов шансона, создав из мрачной реальности ни на кого непохожий исповедальный хип-хоп. Рассказываем, как группа появилась и почему ее нужно услышать живьем.
С катком российского правосудия татарская поэтесса Айгель Гайсина столкнулась два года назад. Ее жениха Темура, с которым они вместе играли в электронном квартете «Так красиво темно», увезли в СИЗО из-за участия в драке. Начались «свиданки» строго по часам, допросы, досмотры, ириски без фантиков для передачек и многочисленные судебные заседания. Из переживаний маленького человека, беззащитного перед системой, появился язвительный цикл стихов – терапевтический заговор травмы и отстранение через придумывание себе лирического героя. Его заметил писатель Дмитрий Быков и помог Айгель опубликовать поэтический сборник «Суд».
Петербургскому электронщику групп «СБПЧ», «Елочные игрушки» и 2HCompany Илье Барамии Гайсина написала в Facebook с просьбой помочь придумать музыку для спектакля на основе стихов книги. Но вместо постановки получился литературный рэп-альбом «1190» (по числу дней заключения Темура) со строками-панчами «Мой парень – татарин, в любви авторитарен» и образами из реальной жизни вроде «невесты с букетом чеснока» (лук и чеснок можно передавать в колонии и СИЗО сверх нормативного веса передач). Замедленный бит и мрачный кач с прочитанными Айгель на разные голоса стихами (то вербатим из зала суда, то изощренные метафоры) создает новый и уникальный хип-хоп.
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Айгель Гайсина:
В музыке, которую делает Илья, есть что-то древнее и племенное, я когда примеряю вокал к минусам, впадаю в языческий транс сразу, так что, может быть, слушателей привлекают совсем не мои тексты и их честность.
Мне нравится рэп, я как-то его пропустила в юности и сейчас восполняю пробелы. Хотя доступность жанра породила много адептов – минуса можно найти в интернете, учиться играть на инструментах не надо, уметь петь тоже. Купи микрофон – рифмуй и выкладывай. Но количество в какой-то момент, как сейчас, переходит в качество. Хотя в рэп-батле поучаствовать я бы не хотела, не воспринимаю этот формат».
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Илья Барамия:
Меня зацепили не тексты Айгель, а то, как она может их исполнять: эмоционально, экспрессивно, красиво. До первого концерта мы вообще не встречались – даже по телефону не разговаривали. Увиделись на выступлении в Москве, который назвали «открытой репетицией». Большинство песен, что тогда исполнялись, в альбом не вошли. Они распадались на стихи и музыкальное сопровождение, а рэп – взаимодействие текста, голоса и ритма. Если отсутствует один из элементов – это как учиться кататься на велосипеде без колес.
Раньше не было взгляда на тюремную лирику с той точки зрения, которую показывает Айгель. Современная образованная девушка, никак не сопричастная с этой темой, попадает в такую ситуацию – и честно и талантливо ее описывает. Все это сплетено теперь с современной музыкальной формой, которая понятна нынешним тинейджерам. Они танцуют под песню «Татарин» на дискотеке, не задумываясь куда уходят корни. И слава богу».
Концерт «АИГЕЛ» 17 ноября в «Танцплощадке» в Петербурге и 19 ноября в «16 тонн» в Москве
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