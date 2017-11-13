Клип «Ленинграда» получил музыкальную премию UK Music Video Awards

Клип на композицию «Кольщик» группировки «Ленинград» стал победителем UK Music Video Awards в номинации «Лучшие визуальные эффекты». Об этом сообщается на сайте премии.

За победу в этой номинации с российскими исполнителями боролись также канадская инди-рок группа Arcade Fire, английские Royal Blood и француженка Jain. По словам организаторов, жюри оценивало «качество исполнения» и «роль спецэффектов в конечном видео».

Также клип «Ленинграда» был представлен в качестве номинанта на звание «Лучшего иностранного альтернативного видео», но приз в этой категории не получил. Клип к песне «Кольщик» был снят автором боевика «Хардкор» Ильёй Найшуллером. По сюжету, реверсное видео показывает происшествия в цирке: паникующие люди обратно бегут в здание, разбитые витрины и машины собираются в целые, а тигр заходит назад в окровавленную клетку. Видео, опубликованное на Youtube 14 февраля, через два дня собрало более 3 млн просмотров.

Напомним, на прошлой неделе вышло второе видео Ильи Найшуллера для «Ленинграда» - клип «Вояж» с Александром Палем и рэп-куплетом от ST.

По материалам «ДП»