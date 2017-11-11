«Ленинград» взял награду за лучшие спецэффекты на UK Music Video Awards

«Ленинград» одержал победу на UK Music Video Awards в номинации «Лучшие визуальные эффекты в видео». Британское жюри оценило клип Ильи Найшуллера «Кольщик», который вышел в феврале 2017 года.

В сети также опубликовано видео о создании спецэффектов для клипа.

Помимо «Ленинграда» в шорт-лист попали клипы Arcade Fire и The Weeknd. Помимо UK Music Video Awards клип Найшуллера забрал серебряную награду в номинации Entertainment for Music на фестивале «Каннские львы».


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