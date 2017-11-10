«Мумий Тролль» выпустил новый клип на песню «Ой»

Группа «Мумий Тролль» выпустила новый клип на песню «Ой», которая стала своего продолжением легендарной композиции «Владивосток-2000».

«Ой» — саундтрек путешествия куклы Тоби, придуманной известным художником-аниматором из Америки Гэри Бесманом. Герой путешествует по Владивостоку во время проведения фестиваля V-Rox в августе 2017 года. Тоби знакомится с местными жителями, купается в море и пробует приморские деликатесы.