Александр Малич о том, как полюбил классическую музыку
Теле- и радиоведущий Александр Малич рассказал, почему девять лет назад согласился участвовать в программе «Концерты во фраках и джинсах» и какие произведения прозвучат в Филармонии в новом сезоне.
Честно говоря, когда меня пригласили принять участие в абонементе «Концерты во фраках и джинсах», я отнесся к проекту очень скептически. Я всегда был увлечен музыкой, вел разные передачи с ней связанные на телевидении и радио, но к классике это никакого отношения не имело. И тут – Филармония. Да еще и предлагают привлечь аудиторию, которую отпугивает дресс-код и незнание классической музыки.
Когда мне рассказывала об идее ее автор – Ирина Яковлевна Родионова, занимавшая на тот момент пост заместителя художественного руководителя Филармонии, мне показалось, что она описывает меня. Я всегда в джинсах и на концертах классической музыки бывал лишь по случаю. То есть, меня пригласили привлечь в зал самого себя. Было и любопытно, и страшно. Тем более, что требовалось не просто объявлять поставленным голосом музыкантов, но и за 2-3 минуты доступно и интересно рассказать о произведении.
В Филармонии очень требовательная и опытная публика. Они чувствуют любую небрежность в рассказе и отношении. Поэтому привлекать «неофитов» нужно было так, чтобы не возмутить постоянную аудиторию, и донести действительно что-то новое. Очень помогли Ольга Радвилович – неизменный редактор и автор текстов, на которых основан конферанс, и, конечно, Академический симфонический оркестр Филармонии, подготовивший и сыгравший большую часть концертов абонемента.
Первым концертом дирижировал Милен Начев. В «классическом» отделении звучали сочинения Оффенбаха и Чайковского, во втором – музыка Уильямса, Циммера и Бадельта, написанная к фильмам «Звездные войны», «Гладиатор», «Парк Юрского периода». Сам дирижер знаком с творчеством Джона Уильямса не понаслышке: он был на студии композитора, участвовал в записи СD.
Абонемент называется «Во фраках и джинсах», собственно, на этом выстраивается режиссура каждого концерта. В первом отделении я в джинсах, а оркестр во фраках. Во втором – наоборот. Сначала в программе – академическая классика, затем – музыка из кинофильмов или то, что называют «классикой рок-музыки» (например, симфонии по мотивам), или джазовые стандарты. Мне, конечно, это особенно приятно, поскольку появляется шанс рассказать о Бернстайне или группе Pink Floyd, поставив их в общий исторический контекст, объяснив значение тех грандиозных гармонических, технических, эмоциональных открытий, совершенных музыкой в XX веке.
В этом сезоне, девятом по счету, будет много интересного. Программа стала сложнее. Помимо хитов Пьяцоллы, Гершвина, Вебера, будут Уильямс, Адамс, Шостакович. Один концерт будет посвящtн сочинениям, вдохновлtнным спортом – будет возможность услышать «Рэгби» Онеггера и «Конькобежцев» Мейербера.
Еще один шаг филармонии навстречу новому слушателю – проект «Музыка революции: Два цвета времени». В числе его особых концертов – вечер поэзии Серебряного века и программа музыки из кинофильмов, посвященных революции и гражданской войне. Автор и ведущая абонемента – Юлия Кантор.
Первый концерт абонемента пройдет в Филармонии 14 ноября.
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