Александр Малич о том, как полюбил классическую музыку

Честно говоря, когда меня пригласили принять участие в абонементе «Концерты во фраках и джинсах», я отнесся к проекту очень скептически. Я всегда был увлечен музыкой, вел разные передачи с ней связанные на телевидении и радио, но к классике это никакого отношения не имело. И тут – Филармония. Да еще и предлагают привлечь аудиторию, которую отпугивает дресс-код и незнание классической музыки.

Когда мне рассказывала об идее ее автор – Ирина Яковлевна Родионова, занимавшая на тот момент пост заместителя художественного руководителя Филармонии, мне показалось, что она описывает меня. Я всегда в джинсах и на концертах классической музыки бывал лишь по случаю. То есть, меня пригласили привлечь в зал самого себя. Было и любопытно, и страшно. Тем более, что требовалось не просто объявлять поставленным голосом музыкантов, но и за 2-3 минуты доступно и интересно рассказать о произведении.

В Филармонии очень требовательная и опытная публика. Они чувствуют любую небрежность в рассказе и отношении. Поэтому привлекать «неофитов» нужно было так, чтобы не возмутить постоянную аудиторию, и донести действительно что-то новое. Очень помогли Ольга Радвилович – неизменный редактор и автор текстов, на которых основан конферанс, и, конечно, Академический симфонический оркестр Филармонии, подготовивший и сыгравший большую часть концертов абонемента.