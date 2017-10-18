«Ленинград» выпустил клип «Кандидат», посвященный президентским выборам
Группировка «Ленинград» опубликовала новое видео на песню «Кандидат».
Действие клипа происходит на праздновании 1070-летия города Мухино. На сцене, установленной на центральной площади города должен был выступить мэр города, но его неожиданно задержала полиция. Спасти ситуацию решает «народный кандидат», который представляет жителям свою президентскую программу.
Главную роль в видео исполнил участник музыкального коллектива Александр Попов, известный по прозвищу «Пузо». Режиссером выступила Анна Пармас, ранее снявшая для группы клипы «Экспонат», «В Питере пить», «Сиськи» и «Экстаз».
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