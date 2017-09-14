Оксимирон впервые за 500 дней выпустил новый трек

Рэпер Оксимирон впервые за 500 дней опубликовал новый трек под названием «Биполярочка». В последний раз сольный трек он выпустил в ноябре 2015 года после выхода альбома «Горгород».

«За ночь написал и записал трек, а Порчи его тут же свел», — рассказал он в Twitter и отметил, что это не один из намечавшихся на эту осень релизов, а нечто спонтанное. Песня доступна для прослушивания в соцсети «Вконтакте».

Инструментальную часть сингла спродюсировал битмейкер Бланткат, ранее регулярно работавший с рэпером Гуфом. Напомним, этим летом в сети появился сайт, который отсчитывает, сколько дней Оксимирон не выпускает новые песни. Ранее рэпер встретился на батле с Гнойным (Вячеслав Машнов), ролик их поединка на данный момент набрал уже больше 22 миллионов просмотров.