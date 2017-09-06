Организаторы концерта Робби Уильямса рассказали, как и когда можно сдать билеты

Организаторы концерта Робби Уильямса, компания группа компаний NCA рассказали «Собака.ru»,

каким образом поклонники музыканта, купившие билеты на концерт в Петербурге, смогут вернуть деньги. Напомним, концерт был намечен на 7 сентября в «Ледовом дворце».

Билеты на отмененное выступление можно сдать, начиная с 27 сентября 2017 года. Более подробно о порядке возврата билетов и получении денежных средств будет опубликовано позже на сайте www.nca.ru.

По словам пресс-службы компании NCA, менеджмент артиста сообщил о внезапном ухудшении здоровья и госпитализации Уильямса. «В данное время ведутся переговоры с менеджментом Робби Уильямса о переносе концертов на более поздние даты. Однако ясность в этом вопросе может появиться только после точного понимания о состоянии здоровья артиста. Информация о возможном переносе концертов по мере ее появления будет опубликована на сайтах www.nca.ru, а также на сайте официального билетного агента muzbilet.ru», — рассказали представители NCA.

Напомним, вчера стало известно, что британский певец Робби Уильямс отменил запланированные концерты в России. Концерт Уильямса в поддержку нового альбома The Heavy Entertainment Show должен был состояться в Петербурге 7 сентября, а Москве 10 сентября. Британский музыкант дал эксклюзивное интервью «Собака.ru», в котором рассказал о новом альбоме и предстоящем туре.

Ранее певец выпустил клип на песню «Party Like A Russian» (Отрывайся как русский).