На сайте «Собака.ru» – релиз трека «Свиданка» группы «Аигел», совместного проекта татарской поэтессы Айгель Гайсиной и участника «СБПЧ» Ильи Барамии. Дуэт записал вдохновленную реальными событиями песню одной из первых, но в выпущенный весной альбом «1190» она не вошла.
Премьера «Собака.ru»: сингл «Свиданка» группы «Аигел»
Песня «Свиданка» основана на реальных событиях из жизни поэтессы Айгель Гайсиной – визитах в СИЗО к оказавшемуся за решеткой жениху. Своему столкновению с российской правовой системой она посвятила цикл стихотворений «Суд», который благодаря помощи писателя и публициста Дмитрия Быкова в прошлом году вышел в издательстве «Геликон+».
Этой весной из книги родился немейнстримный рэп-альбом «1190» (по количеству дней заключения – Прим.ред.) группы «Аигел» – совместного проекта Айгель Гайсиной и музыканта группы «СБПЧ» Ильи Барамии, выступавшего с 2H Company и «Елочными игрушками». Трек «Свиданка», хотя был написан одним из первых, в дебютную пластинку не вошел.
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Айгель Гайсина
"Свиданка" – это стихотворение из цикла "Суд". То есть собственно вот с нее и еще нескольких подобных мелодекламаций началась наша совместная работа с Ильей. После того, как вышел альбом "1190", нам стало интересно вернуться к этим трекам, мы недавно выпустили "Это я" и решили издать "Свиданку".
Это песня про поездку на свидание в чистопольское СИЗО. Приезжать надо было часам к 8, а попасть можно было и в 12 и в 16, поэтому я много гуляла по окрестностям. Это интересный городок, до которого было очень сложно добраться, не имея машины, и также трудно выбраться. Последние автобусы из Чистополя уезжали в 17 часов. Однажды вот так выйдя со свиданки, я не смогла уехать – вокзал был уже закрыт, частников не было, попутчиков тоже. Пришлось идти пешком на трассу и "стопить".
Это было удивительно – какая-то пространственная дыра, а вроде XXI век и город недалеко от столицы (Казани – Прим.ред.). Чистополь красивый и деревянный. Во времена войны сюда эвакуировали поэтов: тут жили Пастернак, Ахматова, Асеев, Леонов, Арсений Тарковский. Цветаева тоже прожила пару дней в Чистополе. Одновременно с поэтами из Москвы эвакуировали политзаключенных. Кто-то из выживших писал о длиннющих колоннах подследственных и их странном соседстве с вывезенными из столиц сюда же членами Союза писателей. Из почти двух тысяч человек заключенных почти все умерли от голода и болезней. В Чистополе, кстати, сидели Марченко и другие диссиденты, а также писатель Ярослав Гашек.
Тюрьма старая, даже по-своему красивая, – из мелкого красного кирпича. Вокруг нее частный сектор, бродят туда-сюда какие-то потерянные алкаши: стреляют деньги на бухло. Пока в СИЗО были обеденные перерывы, я ходила в музей Пастернака. Городок маленький, центр очень компактный. И действительно в нем тюрьма, парк с каруселям, кладбище, церковь, рынок, школа, детдом – все в кучу. И тюрьма как-то непропорционально велика по сравнению со всем остальным. А еще есть старинный часовой завод. На деревьях в центральном парке висят динамики, это выглядит очень концептуально, солнышко, красивый ухоженный парк, деревья поют "Это не женщина, это беда" и через полчаса можно возвращаться на КПП».
Фото: архивы пресс-службы
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