Айгель Гайсина "Свиданка" – это стихотворение из цикла "Суд". То есть собственно вот с нее и еще нескольких подобных мелодекламаций началась наша совместная работа с Ильей. После того, как вышел альбом "1190", нам стало интересно вернуться к этим трекам, мы недавно выпустили "Это я" и решили издать "Свиданку". Это песня про поездку на свидание в чистопольское СИЗО. Приезжать надо было часам к 8, а попасть можно было и в 12 и в 16, поэтому я много гуляла по окрестностям. Это интересный городок, до которого было очень сложно добраться, не имея машины, и также трудно выбраться. Последние автобусы из Чистополя уезжали в 17 часов. Однажды вот так выйдя со свиданки, я не смогла уехать – вокзал был уже закрыт, частников не было, попутчиков тоже. Пришлось идти пешком на трассу и "стопить". Это было удивительно – какая-то пространственная дыра, а вроде XXI век и город недалеко от столицы (Казани – Прим.ред.). Чистополь красивый и деревянный. Во времена войны сюда эвакуировали поэтов: тут жили Пастернак, Ахматова, Асеев, Леонов, Арсений Тарковский. Цветаева тоже прожила пару дней в Чистополе. Одновременно с поэтами из Москвы эвакуировали политзаключенных. Кто-то из выживших писал о длиннющих колоннах подследственных и их странном соседстве с вывезенными из столиц сюда же членами Союза писателей. Из почти двух тысяч человек заключенных почти все умерли от голода и болезней. В Чистополе, кстати, сидели Марченко и другие диссиденты, а также писатель Ярослав Гашек. Тюрьма старая, даже по-своему красивая, – из мелкого красного кирпича. Вокруг нее частный сектор, бродят туда-сюда какие-то потерянные алкаши: стреляют деньги на бухло. Пока в СИЗО были обеденные перерывы, я ходила в музей Пастернака. Городок маленький, центр очень компактный. И действительно в нем тюрьма, парк с каруселям, кладбище, церковь, рынок, школа, детдом – все в кучу. И тюрьма как-то непропорционально велика по сравнению со всем остальным. А еще есть старинный часовой завод. На деревьях в центральном парке висят динамики, это выглядит очень концептуально, солнышко, красивый ухоженный парк, деревья поют "Это не женщина, это беда" и через полчаса можно возвращаться на КПП».