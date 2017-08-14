Баттл Oxxxymiron против Гнойного набрал уже больше 5 млн просмотров на Youtube

На Youtube выложили официальное видео баттла рэперов Oxxxymiron и Гнойного (под ником Слава КПСС), который состоялся в Петербурге 6 августа. Ролик стал одним из самых ожидаемых и набрал уже более 5 млн просмотров на Youtube, продолжая стремительно набирать популярность. Видео поединка занимает шестую из десяти первых строчек в трендах Youtube.

Победу в баттле одержал Гнойный. Информацию об исходе «битвы» ранее не раскрывали.

В 2016 году Гнойный выступил на баттле против Эрнесто Заткнитесь, где жестко раскритиковал Oxxxymiron. После этого Мирон Федоров, ранее не проигрывавший на Versus, в Twitter вызвал Гнойного на поединок.

На видео звучит нецензурная лексика, а герои оскорбляют друг друга.