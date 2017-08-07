Группа Therr Maitz выступит на Дворцовой площади

Стало известно, какой музыкальный коллектив выступит на открытии фестиваля «Послание к человеку», которое запланировано на Дворцовой площади 15 сентября. В рамках церемонии пройдет небольшой концерт российского ансамбля Therr Maitz. Инди-группа вокалиста, клавишника и продюсера Антона Беляева в прошлом году получила статус лучшей из российских по версии MTV Europe Music Awards.

Кроме того, в рамках церемонии публика под открытым небом посмотрит фильм-открытие фестиваля — «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова, снятый в 1929 году.

Побывать на показе и на концерте можно будет бесплатно. Фестиваль «Послание к человеку» пройдет с 15 по 22 сентября. В жюри документальных фильмов войдет французский писатель и режиссер Фредерик Бегбедер.

По материалам «Фонтанки».