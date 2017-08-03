Пол Маккартни сыграл на барабанах вместе с Foo Fighters

Пол Маккартни примет участие в записи нового альбома Foo Fighters в качестве барабанщика. Об этом в интервью ET Canada рассказал лидер рок-группы Дэйв Гроул. Она назвал бывшего лидера ливерпульской четверки своим приятелем и «самым замечательным человеком на свете». Маккартни сыграет в одной из песен.

Другой участник Foo Fighters сообщил, что Маккартни до прихода в студию не слышал эту песню ни разу, но записал свою барабанную партию с двух дублей.

Также участники Foo Fighters сообщили, что к записи пластинки присоединится «величайшая поп-звезда в мире», имя которой пока держится в секрете.