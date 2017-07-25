Гид по фестивалю «Усадьба Jazz»-2017

В эту субботу, 29 июля, в ЦПКиО пройдет петербургская версия самого крупного российского джазового опен-эйра. Выступление лауреата «Грэмми», гитариста Джона Сколфилда, концерты «Аукциона» и «Меджикул», а также джем-сессия от завсегдатаев бара The Hat – рассказываем, кого послушать на фестивале.

  • Джон Скофилд и Uberjam

  • Джон Скофилд и Uberjam

Джон Скофилд

Один из самых титулованных гитаристов в мире, Скофилд выступал с Майлзом Дэвисом, Чарли Мингусом и множеством других музыкантов джазового пантеона. Два года подряд (в 2016-м и 2017-м) его альбомы получали премию «Грэмми» в номинациях «лучшая джазовая запись». В Петербург он приедет со своей группой Uberjam, саунд которой тяготеет к джаз-року и фанку. Выступление на фестивале станет его единственным в России этим летом.

Сцена «Партер», с 21:00

 

  • Олег Гаркуша

«Аукцыон»

Петербургская группа, пожалуй, теснее других рокеров связана с джазом и импровизационной музыкой: достаточно вспомнить, что альбом «Девушки поют» был записан в Нью-Йорке с трубачом Фрэнком Лондоном и трио Medeski, Martin & Wood. Кроме того, в составе «Аукцыона» последние годы играет один из самых выдающихся российских контрабасистов Владимир Волков.

Сцена «Партер», с 19:00

 

  • «Меджикул»

«Меджикул»

Многие группы играют музыку, вдохновленную родительской коллекцией винила, но только у единиц получается выдавать такие запоминающиеся хиты как «Марфа» или «Насалатило». Earth, Wind & Fire и Стиви Уандер, советские ВИА в стиле диско, Daft Punk и немного здоровой иронии – вот формула музыки «Меджикула».

Сцена «Партер», с 18:00

 

  • Ba Cissoko

  •  Эмин и Хамза М’Рахи

  • Ju Moraes

Сцена Jazz & World

Одну из сцен фестиваля отдадут мировой музыке. На ней выступит бразильская певица Ju Moraes, исполняющая традиционную самбу и босса-нову. Братья Эмин и Хамза М’Рахи из Туниса представят свой проект The Band Beyond Borders вместе с французскими и швейцарскими музыкантами. А из Гвинеи приедет группа Ba Cissoko, смешивающая рок, фанк и западноафриканский фолк. Их основной инструмент – арфа кора, сделанная из бутылочного дерева. Ее музыканты придумали электрифицировать, благодаря чему она звучит как электрогитара. 

 

Сцена Jazz Club The Hat

Музыканты-завсегдатаи легендарного джазового бара на уилце Белинского устроят на «Усадьбе Jazz» трехчасовую джем-сессию. В ней примут участие The Hat Bar Trio с пианистом Николаем Сизовым, контрабасистом Филиппом Мещеряковым и ударников Гарием Багдасарьяном, Кувайцеff Jazz Band кларнетиста Федора Кувайцева, играющий диксиленд и ранний джаз, а также трио пианиста Константина Хазановича.

 

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