В эту субботу, 29 июля, в ЦПКиО пройдет петербургская версия самого крупного российского джазового опен-эйра. Выступление лауреата «Грэмми», гитариста Джона Сколфилда, концерты «Аукциона» и «Меджикул», а также джем-сессия от завсегдатаев бара The Hat – рассказываем, кого послушать на фестивале.
Гид по фестивалю «Усадьба Jazz»-2017
Джон Скофилд
Один из самых титулованных гитаристов в мире, Скофилд выступал с Майлзом Дэвисом, Чарли Мингусом и множеством других музыкантов джазового пантеона. Два года подряд (в 2016-м и 2017-м) его альбомы получали премию «Грэмми» в номинациях «лучшая джазовая запись». В Петербург он приедет со своей группой Uberjam, саунд которой тяготеет к джаз-року и фанку. Выступление на фестивале станет его единственным в России этим летом.
Сцена «Партер», с 21:00
«Аукцыон»
Петербургская группа, пожалуй, теснее других рокеров связана с джазом и импровизационной музыкой: достаточно вспомнить, что альбом «Девушки поют» был записан в Нью-Йорке с трубачом Фрэнком Лондоном и трио Medeski, Martin & Wood. Кроме того, в составе «Аукцыона» последние годы играет один из самых выдающихся российских контрабасистов Владимир Волков.
Сцена «Партер», с 19:00
«Меджикул»
Многие группы играют музыку, вдохновленную родительской коллекцией винила, но только у единиц получается выдавать такие запоминающиеся хиты как «Марфа» или «Насалатило». Earth, Wind & Fire и Стиви Уандер, советские ВИА в стиле диско, Daft Punk и немного здоровой иронии – вот формула музыки «Меджикула».
Сцена «Партер», с 18:00
Сцена Jazz & World
Одну из сцен фестиваля отдадут мировой музыке. На ней выступит бразильская певица Ju Moraes, исполняющая традиционную самбу и босса-нову. Братья Эмин и Хамза М’Рахи из Туниса представят свой проект The Band Beyond Borders вместе с французскими и швейцарскими музыкантами. А из Гвинеи приедет группа Ba Cissoko, смешивающая рок, фанк и западноафриканский фолк. Их основной инструмент – арфа кора, сделанная из бутылочного дерева. Ее музыканты придумали электрифицировать, благодаря чему она звучит как электрогитара.
Сцена Jazz Club The Hat
Музыканты-завсегдатаи легендарного джазового бара на уилце Белинского устроят на «Усадьбе Jazz» трехчасовую джем-сессию. В ней примут участие The Hat Bar Trio с пианистом Николаем Сизовым, контрабасистом Филиппом Мещеряковым и ударников Гарием Багдасарьяном, Кувайцеff Jazz Band кларнетиста Федора Кувайцева, играющий диксиленд и ранний джаз, а также трио пианиста Константина Хазановича.
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