Джон Скофилд

Один из самых титулованных гитаристов в мире, Скофилд выступал с Майлзом Дэвисом, Чарли Мингусом и множеством других музыкантов джазового пантеона. Два года подряд (в 2016-м и 2017-м) его альбомы получали премию «Грэмми» в номинациях «лучшая джазовая запись». В Петербург он приедет со своей группой Uberjam, саунд которой тяготеет к джаз-року и фанку. Выступление на фестивале станет его единственным в России этим летом.

Сцена «Партер», с 21:00