Сергей Шнуров принял участие в рэп-баттле в Петербурге

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал фотографию с основателем и ведущим проекта «Версус баттл» Ресторатором (Александр Тимарцев).

Менеджер «Ленинграда» подтвердил порталу «Афиша Daily», что музыкант действительно принял участие в рэп-баттле, однако имя его оппонента назвать отказался, дабы сохранить интригу. О сроках выхода баттла он сказал следующее: «В течение ближайших дней».