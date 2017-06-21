Сергей Шнуров принял участие в рэп-баттле в Петербурге

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал фотографию с основателем и ведущим проекта «Версус баттл» Ресторатором (Александр Тимарцев).

Менеджер «Ленинграда» подтвердил порталу «Афиша Daily», что музыкант действительно принял участие в рэп-баттле, однако имя его оппонента назвать отказался, дабы сохранить интригу. О сроках выхода баттла он сказал следующее: «В течение ближайших дней».

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