Жители Петербурга записали видеотрибьют к 55-летию Виктора Цоя

«Яндекс» представил видеотрибьют к 55-летию легендарного Виктора Цоя. На видео современные петербуржцы, в числе которых музыканты, актеры, студенты и самые обычные прохожие, поют «Звезду по имени Солнце». В кадрах видно, как менялся Петербург — родной город музыканта, и как уместно звучат его песни в любом контексте и в любые времена: в кассетном плеере, под гитару или на шумной вечеринке в некурящем баре 2010-х.

Помимо этого, в видео много аллюзий на тексты музыканта и факты о нем — такие сюрпризы есть практически в каждом кадре. Помимо этого, в камео появляются известные музыканты и артисты.