Фестиваль электронной музыки Gamma пройдет на территории пивзавода

В этом году фестиваль электронной музыки Gamma пройдет 15 и 16 июля на площадке завода имени Степана Разина. Об этом сообщили организаторы фестиваля m_division на своей странице в Facebook. Мероприятие пройдет на пяти сценах, также можно будет посетить масштабную выставку с видеоартом, стрит-артом, ресайкл-артом и архитектурой.

«Пространство дает возможность перемещаться сквозь время, ведь именно здесь наследие уникальной промышленной архитектуры 19 века, проекты Юргенса и Бонштедта, удивительные аркады и цеха, так похожие на музейные пространства, соседствуют с мощным советским конструктивизмом», — сообщили организаторы фестиваля.

Билеты на фестиваль уже поступили в продажу, на данный момент их можно купить за 1500 рублей, но в дальнейшем цена будет расти.

Пивоваренный завод имени Степана Разина был построен в 1795 году. В данный момент здание не функционирует, но имеет статус памятника архитектуры.