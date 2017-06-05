Фестиваль электронной музыки Gamma пройдет на территории пивзавода

В этом году фестиваль электронной музыки Gamma пройдет 15 и 16 июля на площадке завода имени Степана Разина. Об этом сообщили организаторы фестиваля m_division на своей странице в Facebook. Мероприятие пройдет на пяти сценах, также можно будет посетить масштабную выставку с видеоартом, стрит-артом, ресайкл-артом и архитектурой. 

«Пространство дает возможность перемещаться сквозь время, ведь именно здесь наследие уникальной промышленной архитектуры 19 века, проекты Юргенса и Бонштедта, удивительные аркады и цеха, так похожие на музейные пространства, соседствуют с мощным советским конструктивизмом», — сообщили организаторы фестиваля.

Билеты на фестиваль уже поступили в продажу, на данный момент их можно купить за 1500 рублей, но в дальнейшем цена будет расти. 

Пивоваренный завод имени Степана Разина был построен в 1795 году. В данный момент здание не функционирует, но имеет статус памятника архитектуры. 

 

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