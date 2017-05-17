На Дворцовой пройдет фестиваль в честь юбилея Виктора Цоя

3 июня на Дворцовой площади пройдет фестиваль «Петербург live», посвященный 55-летнему юбилею Виктора Цоя.

Разные артисты будут исполнять каверы на песни «Кино». В числе прочих выступят «Пикник», «Пилот», «Кукрыниксы», «Бригадный Подряд», The Hatters, 25/17, Ольга Кормухина. Специальным гостем станет гитарист и один из основателей группы «Кино» Юрий Каспарян.

На больших плазменных экранах по периметру площади будут транслировать редкие кадры выступлений «Кино», интервью с Цоем, а также архивные записи из частных коллекций семьи и друзей. Вход на фестиваль будет бесплатным.