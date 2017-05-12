Михаил Боярский споет на Дворцовой хиты из «Трех мушкетеров»

13 мая на Дворцовой площади состоится праздничный концерт, посвященный 25-летию фестиваля «Виват, кино России!» и творческим юбилеям Исаака и Максима Дунаевских.

На главной площади появится сцена, с которой будут звучать песни из кинофильмов. В первой части концерта споют Светлана Крючкова, Михаил Боярский, Ирина Муравьева, Александр Михайлов, Сергей Мигицко, Сергей Шакуров и многие другие. Они исполнят песни отца и сына Дунаевских, сообщают организаторы.

Финалом праздника станет концерт группы «Доктор Ватсон» с программой «Кино-Ватсон». Вход на мероприятие — свободный. Кроме того, в честь юбилея фестиваля в Петербурге пройдут бесплатные премьерные и ретроспективные показы фильмов в городских кинотеатрах — всего более ста фильмов и мультфильмов.