Главной звездой концерта на день города станет Дмитрий Хворостовский

Гала-концерт, приуроченный ко дню города, пройдет с девяти вечера 27 мая. Вход будет свободным, рассказал на заседании правительства председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко.

Как сообщил 10 мая в Смольном чиновник, всего программа праздника предусматривает 173 мероприятия, среди которых концерты, спортивные соревнования, экскурсии, театральные премьеры и т.п. Кульминацией станет гала-концерт на Дворцовой площади, на котором, в частности, выступит симфонический оркестр Михайловского театра. Также ведутся переговоры с баритоном Дмитрием Хворостовским.

Кроме того, 24 мая, в День славянской письменности и культуры, на главной площади Северной столицы выступят сразу несколько хоров в сопровождении симфонического оркестра. Концерт начнется в 13.00, в нем будут задействованы 3 тысячи человек. А 28 мая на Дворцовой площади пройдет празднование чемпионства хоккейного клуба СКА, который выиграл в 2017 году Кубок Гагарина.

Выслушав доклад подчиненного, губернатор Георгий Полтавченко предложил членам правительства записываться в хоровые коллективы к 24 мая, тем более что возрастной диапазон участников позволяет сделать это.

По материалам издания «Фонтанка»