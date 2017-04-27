Шнуров готовится выпустить альбом детских песен

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о планах выпустить альбом с музыкой для детей.

Музыкант отметил, что приступить к работе над пластинкой он готовится после празднования 20-летнего юбилея «Ленинграда»: «Мы откатаем 20-летие, и с новыми идеями "врублюсь" в написание детского альбома», - сказал Шнуров.

Предполагается, что альбом будет готов в 2018 году.

Отметим, что голос Шнурова уже знаком детям: с прошлого года на одном из детских телеканалов звучит его песня «С добрым утром, малыши».