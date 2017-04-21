Премьера: клип Даши Шульц «Балерина»

 

Даша Шульц выпустила клип на заглавную песню нового альбома «Балерина». «Научи меня никогда не сдаваться/ Я как та балерина буду всегда улыбаться», – поет Даша, застывая на стоп-кадрах в ролике.

Даша Шульц

Песня «Балерина» – про куклу, которую вынули из музыкальной шкатулки, перекрыли дыхание. Постепенно на ее лице расплывается злая улыбка, а в глазах – чёрная пустота.

В клипе два моих гитариста – это мои светлая и темная стороны. А я – сумасшедшая кукла, которую перемкнуло. Наклоняю голову из стороны в сторону, пусто улыбаюсь, а после – замираю, будто меня нет и не было вовсе. Съёмки видео проходили достаточно забавно. Я заранее знала, что в этом клипе меня будут обливать краской и, пожалуй, это была самая сложная их часть. К счастью, у меня была замечательная команда, которая помогла отмыть эти «красные речки».

Самым необычным во время съемок стало то, что до их начала я так и не знала до конца, что именно мы будем снимать. Обычно в таких ситуациях неизвестности я начинаю беспокоиться, но тут почему-то никакого волнения не было. Со мной наконец-то приняли участие мои музыканты! Это для меня было очень важно. Самое интересное – смотреть на моих ребят! Они так легко влились в процесс, и смотрелись в кадре невероятно круто – харизматичные, улыбчивые и талантливые. Режиссёр был увлечен этой историей, этой песней. Меня это вдохновляло. В этом клипе я почувствовала себя собой. Для меня это проявилось в эмоциях, которые я получала от процесса. Я расслабилась. Моей благодарности за проделанную работу всем участникам процесса нет предела. На данный момент это наш лучший клип».



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