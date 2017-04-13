Наша любимая русская француженка Женя Любич по просьбе «Собака.ru» составила романтичный плейлист, подходящий для прогулок по городу. Часть песен можно услышать вживую уже в воскресенье, 16 апреля, — певица презентует новую пластинку «Будь, что будет» в клубе «Космонавт».
8 песен, подходящих Петербургу, по версии Жени Любич
Петербург вдохновляет! У меня написано немало песен о городе, в котором я родилась. Считаю себя неотъемлемой его частью – здесь мой дом, мои пластинки, мои музыкальные инструменты, здесь я слушаю и сочиняю песни. С задачей составить «петербургский плейлист» из шести-семи композиций я не справилась, потому что ассоциаций и музыкальных примеров гораздо больше. Но я решила выбрать самые сокровенные и близкие мне треки и остановиться на числе 8, потому что если долго смотреть на эту цифру, то можно увидеть бесконечность...
Эту песню я написала однажды утром в Петербурге, сидя у себя в спальне, на кровати с гитарой в руках. «Азбука Морзе» сложилась очень быстро: без мук и сомнений – по любви. Весной 2015 года мы сняли клип на эту песню в старинном, овеянном легендами особняке Бруснициных. По сюжету видео мы танцуем с артистом театра балета Бориса Эйфмана Антоном Лабунскасом. С тех пор Антон иногда появляется на моих концертах: выходит на сцену «с экрана», и мы начинаем кружиться в танцевальных виражах.
Песню Supernatural мы записали на Васильевском острове. Так сложилось, что Макс Хаген и Женя Лазаренко – участники группы Neon Lights – живут на соседних улицах от моего дома. Было здорово приезжать в гости к Жене на велосипеде или просто идти до него неспешным шагом, чтобы поработать над мини-альбомом из моих песен «Double Nature».
На том же Васильевском острове был снят клип на мою песню «C'est la vie». Денис Гуляев, прекрасный фотограф и режиссер, придумал очень оригинальное решение для видео к этому треку: все снято без единой склейки и монтажа – на одном дыхании. Казалось бы, здесь нет Петербурга в кадре, но он есть за ним: он чувствуется в интонациях, в творческом подходе и общей стилистике работы.
Russian Girl – эта моя «народная», или даже «международная» песня, которая стала моей визитной карточкой. Она была написана между Питером и Парижем. Я улетала во Францию, но мыслями постоянно возвращалась в родной город.
Песня «Черное» – это такой скетч из ассоциаций, воспоминаний, впечатлений, ощущений моего Питера. Я писала ее под дождем. Сначала мне мешал этот бесконечный дождь, а потом я услышала его музыку, увидела танец. Так появилась эта песня. Вообще, звук дождя я воспринимаю, как мелодию и движение Петербурга. Когда слышу его, вижу наш город.
Музыка группы «Кино» во многом была моим ориентиром в работе над новым альбомом «Будь, что будет». Я себя ощущаю продолжателем тех же петербургских музыкальных традиций.
«Sleep on my Shoulder» – песня моего друга, лидера группы Brazzaville Дэвида Брауна, из которой, получился, как мне кажется, очень нежный дуэт. Мы с Дэвидом решили записать этот трек в центре Питера, на одной приятной музыкальной студии, где хранится изобретение Дэвида – потрясающий микрофон «Союз». Как оказалось, он прекрасно подходит для записи моего голоса. Именно в этот микрофон впоследствии я спела большинство песен для своего нового альбома «Будь, что будет».
Песня «Нам не быть вместе» была написана в Питере. Она появится в новом звучании на альбоме «Будь, что будет», который мы собираемся презентовать 16 апреля в клубе «Космонавт». Клип на акустическую версию мы снимали на ленинградском вокзале в Москве. Сегодня в моей жизни Петербург неотделим от столицы. На мой взгляд, как бы ни конкурировали эти два совершенно разных города, как бы ни спорили друг с другом, в этой их несовместимости есть отношения и диалог.
Концерт-презентация альбома «Будь, что будет» Жени Любич 16 апреля в клубе «Космонавт».
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