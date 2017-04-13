8 песен, подходящих Петербургу, по версии Жени Любич

Петербург вдохновляет! У меня написано немало песен о городе, в котором я родилась. Считаю себя неотъемлемой его частью – здесь мой дом, мои пластинки, мои музыкальные инструменты, здесь я слушаю и сочиняю песни. С задачей составить «петербургский плейлист» из шести-семи композиций я не справилась, потому что ассоциаций и музыкальных примеров гораздо больше. Но я решила выбрать самые сокровенные и близкие мне треки и остановиться на числе 8, потому что если долго смотреть на эту цифру, то можно увидеть бесконечность...