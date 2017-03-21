Робби Уильямс готов представлять Россию на «Евровидении»

Британский поп-идол Робби Уильямс заявил, что готов представить Россию на «Евровидении». Об этом певец сказал в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

«Я бы хотел представлять Россию на "Евровидении" — я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Давай, Россия, мы сможем победить», — призвал Робби.

Также Уильямс признался, что обожает «Евровидение», а в прошлом году его впечатлило выступление Сергея Лазарева: «Наверное, Россия потратила много денег на этого парня, который сходит с экрана», — отметил британец

Напомним, что накануне Служба безопасности Украины подготовила документ о запрете на въезд в страну участнице «Евровидения»-2017 от России Юлии Самойловой. Сейчас ведомство проверяет информацию о том, что девушка посещала Крым в июне 2015 года.

Отметим, что Уильямс не раз признавался в особенно теплом отношении к России. А в конце сентября он выпустил новый сингл «Party Like a Russian». Песня получила скандальную славу за свой текст, в котором рассказывается о неприлично роскошном стиле жизни русской элиты.