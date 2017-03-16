Видео: Райан Гослинг и Ликке Ли поют песню Боба Марли в новом фильме Малика
Непосредственно накануне премьеры нового фильма Терренса Малика «Песня за песней» обнародован еще один клип. На сей раз исполнитель одной из главных ролей Райан Гослинг дуэтом со шведской певицей Ликке Ли исполняют песню Боба Марли и The Wailers «It Hurts To Be Alone».
«Песня за песней», премьера которой в США состоится 17 марта, - музыкальная мелодрама с Гослингом, Руни Марой, Майклом Фассбендером и Натали Портман в главных ролях. Это история двух пересекающихся любовных треугольников на фоне музыкальной сцены в техасском Остине. В фильме появляются в ролях самих себя Патти Смит, Джон Лайдон, Игги Поп и другие суперзвезды. Например, тут можно посмотреть, как «мать панка» Патти Смит дает совет героине Руни Мара
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