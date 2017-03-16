«Песня за песней», премьера которой в США состоится 17 марта, - музыкальная мелодрама с Гослингом, Руни Марой, Майклом Фассбендером и Натали Портман в главных ролях. Это история двух пересекающихся любовных треугольников на фоне музыкальной сцены в техасском Остине. В фильме появляются в ролях самих себя Патти Смит, Джон Лайдон, Игги Поп и другие суперзвезды. Например, тут можно посмотреть, как «мать панка» Патти Смит дает совет героине Руни Мара