Вячеслав Бутусов заявил о распаде группы «Ю-Питер»
Группа «Ю-Питер» распалась, заявил ее фронтмен – музыкант и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Вячеслав Бутусов на сайте команды.
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Из сообщения Вячеслава Бутусова
Это был долгий плодотворный 15-летний период, полный радостных открытий и волнительных встреч. За это время было выпущено пять прекрасных полноценных альбомов, остающихся с нами навсегда».
Бутусов отметил, что 26 февраля «Ю-Питер» отыграл свой последний концерт в городе Челябинск, завершив сибирско-уральский тур.
Также Бутусов поделился планами – сейчас он собирает новую команду и приступает к подготовке грандиозного проекта – празднованию 35-летия «НАУ».
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