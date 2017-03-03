Вячеслав Бутусов заявил о распаде группы «Ю-Питер»

Группа «Ю-Питер» распалась, заявил ее фронтмен – музыкант и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Вячеслав Бутусов на сайте команды.

Из сообщения Вячеслава Бутусова

Это был долгий плодотворный 15-летний период, полный радостных открытий и волнительных встреч. За это время было выпущено пять прекрасных полноценных альбомов, остающихся с нами навсегда».

Бутусов отметил, что 26 февраля «Ю-Питер» отыграл свой последний концерт в городе Челябинск, завершив сибирско-уральский тур.

Также Бутусов поделился планами – сейчас он собирает новую команду и приступает к подготовке грандиозного проекта – празднованию 35-летия «НАУ».

Читайте также: Вячеслав Бутусов: «Мы, приезжие, все стоим в очереди, чтобы стать петербуржцами»

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Вячеслав Бутусов: от глэм-рокера до яппи-иконы

Уикенд в Петербурге: с 6 по 9 октября

Фотографии журнала «Собака.ru» покажут английской королеве

Анжелика и король. Семья Бутусовых в «Царском селе»

Игорь Мухин: «Не хочу, чтобы мою книгу расхватали только фанаты “Кино”»

Редкие фото Цоя, Гребенщикова и других героев перестройки

Объявлены победители премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2016

Вячеслав Бутусов поставит концерт-спектакль о женщинах